Кардинал Краєвський доставив в Україну мобільну операційну, дарунок Папи

Префект Дикастерії служіння милосердя доставив в Україну різдвяний подарунок від Папи Франциска – оснащений медичний кемпер, у якому можна проводити хірургічні операції та прилади ультразвукової діагностики для лікарень, які постраждали від обстрілів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Paweł Rytel-Andrianik – Ватикан

Читай також 19/12/2024 Кардинал Краєвський привезе в Україну медичне обладнання Префект Дикастерії служіння милосердя у контексті Різдвяних свят відвідає Україну із дев’ятим візитом від початку повномасштабного російського вторгнення.

Кардинал Конрад Краєвський приїхав в Україну медичним автофургоном, мобільним шпиталем, в якому можна проводити операції. Він також привіз шість апаратів УЗД, які будуть передані в лікарні, що постраждали від обстрілів та бомбардувань. Це подарунок від Папи Франциска, який передано місцевим структурам Карітасу, які подбають, щоб передати їх до медичних закладів. «Це була дуже довга подорож у 2200 кілометрів», – зізнався Папський розподілювач милостині у коментарі для ватиканських медіа, пояснивши, що мобільний шпиталь не призначений для подорожей, а лише для переміщення на короткі дистанції, тож його максимальна швидкість – 90 км/год. Нагадаємо, що перед виїздом з Ватикану Святіший Отець особисто поблагословив цей автофургон.

«Цей подарунок Святішого Отця був прийнятий з радістю», – ділиться враженнями кардинал Краєвський. Він додає, що зі Львова вирушить до Києва, а звідти розпочнеться наступний етап подорожі, «яку Святіший Отець хотів, щоб вона відбулася саме в різдвяний час». «Як Марія, яка поспішила до Єлизавети, щоб розділити радість з особою, якої, так як і Її, торкнулася Божа благодать. Так і я, представляючи Святішого Отця, вирушаю до Києва», – мовив Префект Дикастерії служіння милосердя, повідомивши, що це буде етап зустрічей з численними людьми, «які вже майже три роки дуже-дуже-дуже страждають».