Кардинал Паролін у лікарні "Bambino Gesù": Ювілей хай стане відвідинами надії

Як і щороку перед Різдвяними святами, Державний Секретар Святого Престолу відвідав ватиканську педіатричну лікарню, де зустрівся зі спільнотою лікарів, медсестер, пацієнтів та членів їхніх родин.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Цього року на Різдво відбудеться відкриття Святих Дверей і початок Ювілею, присвяченого темі надії. Нехай це буде для всіх проходженням надії. Ми всі її потребуємо». Таке побажання висловив кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, спільноті лікарні «Bambino Gesù», яку він відвідав у п'ятницю, 20 грудня 2024 року. Як і щороку перед святами, кардинал відвідав ватиканську педіатричну лікарню, щоб привітати маленьких пацієнтів з Різдвом Христовим та засвідчити близькість Папи.

Вітання з персоналом і відвідини пацієнтів

До осідку на Янікульському пагорбі кардинал Паролін прибув у другій половині дня, де його зустрів президент лікарні Тіціано Онесті. Кардинал зупинився в каплиці, де на нього чекали лікарі, медсестри, пацієнти та їхні родичі, щоб разом з духовним персоналом лікарні провести момент зосередження. Згідно звичаю, він привітав з Різдвом Христовим усю спільноту «Bambino Gesù». На завершення кардинал у супроводі президента Онесті, герцогині Сальвіаті та медичного директора Массіміліано Рапоні відвідав відділення нефрології та ревматології, зупиняючись, щоб привітатися з пацієнтами та їхніми родинами.

Місце надії

Малим пацієнтам Державний Секретар Святого Престолу передав вітання від Папи Франциска, нагадуючи про вже близьке відкриття Ювілею. В цьому контексті він побажав, що Святий Рік став часом надії у місці, яке вже саме в собі є «місцем надії», надії на одужання та на повернення до нормального життя. «Тут піклуються про людей, – сказав кардинал Паролін. – І в той час, як наші численні сподівання розбиваються, Ісус ніколи не розчаровує. Ми повинні вірити Господньому слову, тому, в чому Він нас запевнив. Тож нехай кожен з вас несе в собі надію, особливо серед труднощів, нехай вона оселиться у вас і стає дедалі міцнішою. Щирі вітання з Різдвом Христовим вам і вашим близьким», – побажав він.