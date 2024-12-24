Кардинал Конрад Краєвський у Фастові про «чуда сьогодення»

Перебуваючи в Україні з дев’ятим від початку російського повномасштабного вторгнення візитом солідарності, Префект Дикастерії служіння милосердя зустрівся з внутрішньо переміщеними особами у Фастові, де також поблагословив нову благодійну їдальню.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Потрібно бути з цими людьми, на нашому місці Ісус зробив би те ж саме». Кардинал Конрад Краєвський має спокійний голос, коли розповідає для Vatican News про перебіг своєї чергової місії в Україні, метою якої було доставити до Львова дарунок від Папи: медичний автофургон і шість УЗД-сканерів, призначених для лікарень, які постраждали від обстрілів. Вдев’яте відвідуючи Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, Папський розподілювач милостині усвідомлює небезпеку подорожування країною, яка вже кілька років перебуває у стані війни, і Папа Франциск, за його словами, також знає про це і постійно старається бути в курсі подій. «Нещодавно ввечері, коли я повернувся до Києва, – розповів Апостольський елемозинарій, – мені зателефонував Святіший Отець, він хотів дізнатися, як проходить ця місія». В надвечір’я Різдва кардинал Краєвський разом з Апостольським нунцієм в Україні архиєпископом Вісвальдасом Кульбокасом прибудуть на терени, позначені війною, щоб з «цією маленькою паствою, яка залишилася», відслужити різдвяну Святу Месу.

Відвідини благодійного домініканського осередку

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Після того, як кардинал Конрад Краєвський доставив до Львова мобільний госпіталь, у понеділок, 23 грудня, він перебував у Фастові, в центр Святого Мартіна де Порреса, яким опікуються домініканці. Два роки тому він саме тут зустрів різдвяні свята. «Дуже багато переселенців знайшли там притулок, і водночас багато волонтерів вирушають звідти в райони, де відбуваються бойові дії та обстріли, – розповів Папський розподілювач милостині в інтерв'ю для Vatican News. – Вони розвозять їжу, починаючи від Херсона, дбають про населення, яке залишилося на цих територіях».

Благодійна їдальня – символ солідарності

Центр Святого Мартіна де Поррес, яким опікуються домініканці, діє вже 19 років. Тут знаходять притулок хворі діти, діти з неповних сімей, люди похилого віку, матері-одиначки та бездомні, а тепер також внутрішньо переміщені особи. Під час візиту Префект Дикастерії служіння милосердя посвятив і відкрив їдальню. Домініканці провадять тут від 2009 року соціальну кухню, яка годує потребуючих, але до цього часу тут не було їдальні. Благодійна ініціатива здійснюється за підтримки також і Апостольської столиці. «Папа прислав мене до вас, щоб я, подолавши 3000 кілометрів, розділив з вами радість народження Бога, сподіваємося, що це останнє Різдво в часи війни. Віра і молитва можуть перевернути гори. Тому, якщо ми будемо довіряти Господу Богу, ця найабсурдніша війна закінчиться», – наголосив Апостольський елемозинарій під час церемонії. Кардинал Краєвський також відвідав похилих віком, сиріт і взяв участь у різдвяному вертепному дійстві, яке приготували діти, що збираються при парафії.

Місія Церкви в період війни

«В такі моменти я завжди згадую Євангеліє, коли наполохані учні прийшли до Ісуса і сказали, що є п'ять тисяч голодних людей, які не мають що їсти, а в них є лише кілька хлібів і дві рибини. Ісус сказав: «Дайте ви їм їсти». Це «ви», означає нас. Нас як Церкву, як віруючих, як людей Євангелія. І це те, що відбувається у Фастові», – підкреслив кардинал Конрад Краєвський, зазначивши що на місці з’являється багато людей, які постійно підтримувати домініканців у наданні допомоги. «Одні допомагають фінансово, інші облаштовують кухню, треті дбають про те, щоб не бракувало посуду, не бракувало харчів. На наших очах відбувається чудо», – мовив Папський розподілювач милостині.