Ювілей 2025: освітлення на площі Святого Петра та забезпечення водою

В рамках приготування до Ювілею 2025 у Ватикані представлено нове освітлення статуй колонади базиліки Святого Петра з використанням «світлової архітектури» та встановлення 14 нових «будиночків води», які забезпечуватимуть питною водою паломників і туристів біля Папських базилік та вздовж Ювілейних маршрутів.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В понеділок, 16 грудня 2024 року, під час прес-конференції в залі святого Пія X у Римі, були представлені два заходи компанії Acea з нагоди Ювілею 2025: нове освітлення для статуй на колонаді площі Святого Петра та встановлення 14 нових «будиночків» з водою, які безкоштовно втамовуватимуть спрагу паломників та туристів. Підприємство, яке управляє водним та енергетичним секторами, а також займається довкіллям, відновлює свої зобовʼязання та участь, як це було в попередніх роках, коли відзначався Ювілей Святого Року. Компанія має довгу історію, починаючи з 1925 року, коли вона ще називалася Aem і була муніципальною електричною компанією, за часів Папи Пія XI аж до 2015 року, який був Роком Милосердя.

Матеріалізація духовного діалогу

З цієї нагоди до присутніх звернувся архиєпископ Ріно Фізікелла, пропрефект Дикастерії нової євангелізації, відповідальний за організацію та проведення Ювілею 2025 року. За його словами, «проект на площі Святого Петра стосується освітлення “собору святих”, тобто ряду 140 статуй, розташованих на колонаді площі, які можна буде бачити навіть з настанням темряви ввечері. Але це не просто естетична операція, але й матеріалізація справжнього духовного діалогу» – зазначив він. Роботу виконала компанія Areti, що управляє громадським та художнім освітленням у муніципалітеті Риму.

"Будиночок" води

Втамувати спрагу паломників

Окрім освітлення, заходи проводяться і щодо забезпечення водою. «Acea готується втамувати спрагу сотень тисяч паломників, які прибудуть найближчим часом», – сказала голова компанії Acea Барбара Маріналі. «Буде встановлено ще 14 бюветів з водою, – зазначає вона, – два у Ватикані і 12 в Римі, розташованих уздовж ювілейних маршрутів і біля головних базилік, які разом з 2 500 існуючими, розподіленими по всьому місту, будуть доступні для туристів і паломників». Барбара Маріналі пояснює, що «якщо ювілей означає “ласкаво просимо”, ми вирішили запропонувати послуги у вигляді безкоштовного водопостачання на технологічно оснащених пунктах, де також можна буде підзарядити мобільні телефони та отримати довідкову інформацію».

Символи повʼязані з водою

У середу вранці, 18 грудня 2024 року, Папа Франциск поблагословить два «Будиночки» води, розташовані на території Ватикану. Це символічний жест, який має велике значення, оскільки напередодні Ювілейного року він об’єднує багато символів, пов’язаних з водою: необхідність для життя, літургійний акт, діло милосердя.

Карта на мобільному телефоні

На підтримку Ювілею було також запущено новий додаток «Acquea», який дозволяє побачити геолокацію понад 150 000 точок водопостачання на карті, надаючи інформацію про якість води, що постачається. Додаток доступний трьома мовами (італійською, англійською та іспанською).

Ювілей підлітків

Архиєпископ Фізікелла оголосив, що компанія Acea також підтримає Ювілей підлітків (Giubileo degli Adolescenti), з 25 по 27 квітня 2025 року, коли до столиці прибудуть понад 100 000 молодих людей віком від дванадцяти до сімнадцяти років, які візьмуть участь у заходах з підвищення обізнаності щодо захисту води в рамках проекту з водної освіти в школах.