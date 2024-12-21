Розпочато попередні заходи в справі беатифікації і канонізації Короля Бельгії Бодуена

Дикастерія у справах визнання святих створила історичну комісію для збирання та вивчення документації, що стосується постаті монарха, про початок процесу беатифікації та канонізації якого Папа Франциск оголосив під час відвідин Бельгії у вересні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Під час свого візиту в Бельгію наприкінці вересня Папа Франциск окремим жестом вшанував короля Бодуена, ревного католицького правителя, який правив від 1951 року до своєї смерті в 1993 році, відомого тим, що в 1992 році на тридцять шість годин відрікся від престолу, щоб не підписати закон про легалізацію абортів.

Святіший Отець 28 вересня 2024 р. прибув до королівської крипти, розташованої під храмом Богородиці Лакенської, де поховані члени Королівського Дому Бельгії, щоб помолитися біля його гробу. При цій нагоді він висловив побажання щодо поступу беатифікаційного та канонізаційного процесу монарха. Офіційно про це Папа оголосив наступного дня перед молитвою «Ангел Господній»: «У цей момент я також хотів би поділитися з вами однією новиною. Після повернення до Риму я розпочну процес беатифікації короля Бодуена: нехай його приклад людини віри просвітлює правителів. Прошу бельгійських єпископів підтримати цю справу».

В суботу, 21 грудня 2024 р. Дикастерія у справах визнання святих поширила повідомлення про те, що відповідаючи на це доручення, вона розпочала відповідні заходи, створивши 17 грудня 2024 року постійну Історичну комісію, до складу якої ввійшли видатні спеціалісти з праці з архівами та з історії Бельгії. Її завданням є зібрати та оцінити документацію, що стосується короля Бодуена.