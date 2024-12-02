Папа бере участь у черговій пленарній зустрічі Ради кардиналів

У Ватикані зібралися члени дорадчого органу, який Папа Франциск створив на початку понтифікату для допомоги в управлінні Церквою та проведенні необхідних реформ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У той час, як наприкінці цього тижня до Риму з’їдуться кардинали з різних частин світу, щоб взяти участь у консисторії з нагоди введення в сан нових кардиналів, до Ватикану вже прибули члени Ради кардиналів. Як повідомила пресслужба Святого Престолу в понеділок, 2 грудня 2024 р., у Ватикані в присутності Папи Франциска триває зустріч цього дорадчого органу. Нагадаємо, що попередня така зустріч відбувалася у червні цього року й була присвячена таким темам як роль жінки в Церкві, захист неповнолітніх і діяльність єпископських конференцій.

Скликання та призначення

Дорадчий орган, відомий як Рада кардиналів, Папа Франциск створив на початку свого понтифікату із завданням допомагати йому в управлінні вселенською Церквою та в проведенні реформи Римської курії, про необхідність яких йшлося під час нарад кардиналів перед конклавом. До ради ввійшли кардинали, що представляли різні континенти та Апостольську Столицю. У березні 2023 року Святіший Отець оновив її склад. Перше засідання відбулося у Ватикані 1 жовтня 2013 року. Зазвичай наради відбувається у лютому, квітні, червні, вересні та грудні. Плодом праці Ради стало, зокрема, проголошення два роки тому нової Апостольської Конституції про Римську курію «Praedicate Evangelium», як також реформи в економічній сфері.

Сьогодні до ради належать кардинали П’єтро Паролін, Державний Секретар, і Фернандо Верґес Альсаґа, очільник Губернаторства Держави-Міста Ватикану, які представляють Апостольську Столицю, Фрідолін Амбонґо Бесунґу з ДР Конго, Освальд Ґрасіяс з Індії, Шон Патрік О’Меллі зі США, Хуан Хосе Омелля з Іспанії, Жеральд Лякруа з Канади, Жан-Клод Оллеріш з Люксембургу, Сержіо да Роша з Бразилії.