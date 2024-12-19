Кардинал Краєвський привезе в Україну медичне обладнання

Префект Дикастерії служіння милосердя у контексті Різдвяних свят відвідає Україну із дев’ятим візитом від початку повномасштабного російського вторгнення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Beata Zajączkowska – Ватикан

Великий медичний кемпер, який можна використовувати також як мобільну операційну залу, повністю оснащений, та шість апаратів ультразвукової діагностики, що є різдвяним подарунком Папи Франциска для українських лікарень, які постраждали від обстрілів. Із таким вантажем в Україну, вдев’яте після початку повномасштабного російського вторгнення, відправляється Апостольський елемозинарій кардинал Конрад Краєвський.

«Різдво – це період, коли Святіший Отець хоче знову обійняти стражденних українців, і він робить це в символічний спосіб, надсилаючи їм вкрай необхідну медичну допомогу», – розповів Папський розподілювач милостині в інтерв'ю для Радіо Ватикану-Vatican News. Кардинал Краєвський нагадав, що з початку повномасштабної війни з Риму за підтримки Ватикану виїхало майже 250 вантажівок з гуманітарною допомогою. Це були продукти харчування, медикаменти, теплий одяг, електрогенератори та медичне обладнання. Префект також особисто привіз, серед іншого, три каретки швидкої допомоги. Днями до Харкова прибула чергова вантажівка з продуктами харчування, приготована спільнотою собору Святої Софії в Римі за участі Апостольської елемозінерії.

Кардинал Краєвський зазначив, що Святіший Отець особисто поблагословив у Ватикані медичний автофургон. Це невелика мобільна лікарня, в якій також можна проводити хірургічні операції, що поїде до тих, хто найбільше цього потребує. У комюніке Дикастерії служіння милосердя нагадується, що «Папа Франциск щодня молиться за мир у цій охопленій війною країні, але в конкретний спосіб він хоче бути присутнім серед стражденних українців у ці дні, коли ми святкуватимемо Різдво Ісуса Христа». У дикастерії, яку очолює кардинал Краєвський, повідомляють, що «під час свого візиту в Україну він відвідає різні громади, щоб зустрітися з людьми, які страждають, і разом з ними старатиметься відкривати "двері надії" в їхніх серцях та молитися за настільки жаданий мир».