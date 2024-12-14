85 років служіння єдності, утвердження віри та несення надії

Сьогодні виповнюється 85 років відтоді, як вийшла в ефір перша передача українською мовою на хвилях Ватиканського Радіо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Осінь 1939 року. В Європі вирує друга світова війна. Територія сучасної Західної України окупована сталінськими військами. Починається переслідування Церкви. Відповідаючи на прохання ієрархії Української Греко-Католицької Церкви, мотивоване необхідністю зберегти зв’язок українських вірних з Апостольською Столицею, Папа Пій ХІІ дає розпорядження розпочати на хвилях Ватиканського Радіо, заснованого 1931 року, мовлення українською мовою. І ось 14 грудня в ефір вийшла перша передача…

Українські передачі почались однією, півгодинною передачею на тиждень, потім – двічі на тиждень, аж до щоденних випусків і недільних трансляцій Святої Літургії. Передавались новини про діяльність Папи й Апостольського Престолу, про життя Католицької Церкви, повчання для священиків, повідомлення про життя української громади в діаспорі. Від першого кроку, зробленого 14 грудня 1939 року, почався великий апостолят. В період антицерковних переслідувань ці передачі були єдиним джерелом євангелізації та інформації про Папу, Католицьку Церкву та її вчення, формуючи світогляд і християнські переконання кількох поколінь католиків України.

Це й сьогодні в інтерв’ю та спогадах підтверджують люди різних станів і різного походження, як от молодий греко-католицький митрополит Теодор Мартинюк, щоб брав участь у асамблеї Синоду про синодальність, який розповів, що його покликання до священства пов’язане зі слуханням цих передач, чи пані Марія, мирянка з Рівного, яка на початку жовтня завітала до нашої редакції, прямуючи з паломництвом до Помпеїв, зі зворушенням зізнавшись, що здійснилася її мрія, бо вона пам’ятає, як у дитинстві слухала Божественну Літургію. Протягом довгих десятиріч Свята Літургія, яка транслювалась з каплиці Радіо Ватикану, була для сотень тисяч віруючих єдиною можливістю взяти участь у богослужінні.

«В Україні йде війна, тому дуже багато українців придбали приймачі з короткохвильовим діапазоном. До того ж дуже часто вимикають електричний струм, і в цей час приймання на коротких хвилях значно покращується через відсутність перешкод від побутових приладів. Через це все більше і більше українців починають слухати радіостанції на коротких хвилях, бо це є нетривіальною розвагою, яка стала певною віддушиною в ці важкі часи», – це повідомлення від одного зі слухачів може здаватися з далекого минулого, але це пише Олександр з Київщини в наші дні. Це січень 2023 року, перша зима після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, позначена частими блекаутами, які стали наслідками бомбардування цивільної інфраструктури.

Війна, на жаль, триває досі, й саме в цьому контексті наша редакція сьогодні відзначає своє 85-річчя. Від самого почату її покликанням було нести світло віри та промінь надії, й таким воно залишається і сьогодні. До нього теж додалося завдання ставати голосом тих, хто серед величезних страждань старається жити, підтримувати життя та надіятися. За сигналом, який долає тисячі кілометрів, щоб досягти свого адресата, стоїть серйозна щоденна праця не лише маленької української редакції, але й усіх підрозділів, які складають велику багатомовну та мультикультурну родину сучасних ватиканських медіа.

Вітання від очільника римо-католицького єпископату

Дорогі працівники Української секції Радіо Ватикану,

Ви відзначаєте 85 річницю від заснування Української секції Радіо Ватикану, яка стала голосом Святішого Отця для цілого світу, а особливо втіленням віри в культурі та медіапросторі. Завдяки вашій невтомній праці, ви несете цілому світу Правду, якою є Христос. В час війни ви стали мученицьким голосом Українського народу у сучасному світі.

О. Михайло Ваврик, ЧСВВ, який був першим керівником української редакції, у спогадах зазначив, що до червня 1940 року, коли Італія вступила у Другу світову війну, він зумів передрукувати на циклостилі 11 випусків «Вістей з Риму» з найважливішими інформаціями українською мовою, які передавало Радіо Ватикан. «Їх завзято передруковували українські часописи в Європі та Америці». Сьогодні саме ви, несете світу українською мовою правду про те, що відбувається в Україні та цілому світі. Для багатьох вірних християн Ви стали великою потіхою і розрадою та несете Живе Слово у їхні серця!

Від імені Конференції Римсько-Католицьких Єпископів України, в цей особливий день,_дякую за ваше служіння, проповідування Доброї Новини, якою є Ісус Христос! Нехай Господь, який є Правдою, освітлює ваші серця та надихає вас до служіння Істині, щоб завдяки вам ті, хто шукає, знайшли Життя Вічне.

На плідне ваше служіння нехай Бог щедро благословить!

+Віталій Скомаровський,

Єпископ Луцький,

Голова Конференції Римсько-Католицьких єпископів України

13 грудня 2024 року, Луцьк

Вітання від єпископа Максима Рабухи, Екзарха Донецького УГКЦ