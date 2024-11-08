Папа та Ассирійський Патріарх разом відзначать 30-річчя Спільної декларації

До Ватикану прибуває делегація Ассирійської Церкви Сходу, щоб відзначити кілька важливих річниць в екуменічної діалозі, між якими – 30-річчя Спільної христологічної декларації та 40-річчя першого візиту до Риму Глави Ассирійської Церкви.

о. Тимотей Т. Котцур, ЧСВВ – Ватикан

Тридцять років тому, 11 листопада 1994 р., Папа Римський Іван Павло ІІ та Його Святість Мар Дінха IV, Католикос-Патріарх Ассирійської Церкви Сходу, поставили свої підписи під Спільною христологічною декларацією. Той же Мар Дінха IV десять років перед тим здійснив візит до Риму, що був першим таким візитом Глави Ассирійської Церкви Сходу. Це дало початок активному діалогові, що привів до створення 1994 року Змішаної комісії богословського діалогу.

Щоб відзначити ці річниці, в суботу, 9 листопада 2024 р., з офіційним візитом до Ватикану прибуде Його Святість Мар Ава ІІІ, Католикос-Патріарх Ассирійської Церкви Сходу. Про це інформує Дикастерія сприяння єдності між християнами. У повідовленні зазначається, що патріарха супроводжуватимуть члени Змішаної комісії з богословського діалогу між Католицькою Церквою та Ассирійською Церквою Сходу, яка нещодавно розпочала новий етап спільної праці, що присвячений літургії в житті Церкви.

Ассирійська Церква Сходу – це давня християнська спільнота, відома також, як несторіянська, що зродилася в Месопотамії. Вона визнає лише перші два вселенські собори, а тому не перебуває в сопричасті ні з давніми православними Церквами, ні з православними і католицькою Церквами. В XVI столітті частина ієрархії приступила до унії з Римом, утворивши Халдейську Католицьку Церкву. Спадкоємцем цієї християнської традиції є також Сиро-Малабарська Католицька Церква в Індії. Сьогодні Ассирійська Церква Сходу нараховує приблизно 350 тисяч вірних, які проживають в Іраку, Ірані, Сирії, Лівані, Індії, США, Канаді та Австралії.