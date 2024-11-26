Ватикан: робоча група щодо лжемістики і духовних зловживань

До складу дослідницької групи увійдуть члени Дикастерій доктрини віри та законодавчих текстів. Метою є «типізація» злочину духовного зловживання шляхом вироблення більш адекватного визначення в питаннях, пов'язаних з духовністю і гаданими надприродними явищами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У церковному праві не існує злочину, що визначається терміном «лжемістика», хоча цей вираз іноді вживається каноністами у значенні, близькому до злочинів, пов'язаних зі зловживанням. У світлі цього ствердження Префект дикастерії віровчення запропонував створити робочу групу в співпраці з Дикастерією законодавчих текстів, яка б типізувала злочин «духовного зловживання», щоб уникати надто широкого та багатозначного вислову «лжемістика».

Про це йдеться в листі кардинала Віктора Фернандеса, Префекта Дикастерії віровчення, схваленому Папою Франциском під час аудієнції, наданої кардиналу 22 листопада 2024 року. У заувазі до цього листа, опублікованій разом з ним на сайті цього ватиканського відомства, стверджується, що префект Дикастерії законодавчих текстів прийняв цю пропозицією, зайнявшись створенням згаданої робочої групи.

Необхідність точного розрізнення

Як зазначає кардинал Фернандес, в регламенті Дикастерії віровчення поняття «лжемістики» стосується дуже конкретного контексту, а саме питань, пов’язаних з духовністю та гаданими надприродними об’явленнями. Йдеться про «проблеми і поведінку, пов'язані з дисципліною віри, такі як випадки псевдомістицизму, гадані явлення, видіння і послання, приписувані надприродному походженню». В цьому випадку поняття фальшивого містицизму вказує на духовні пропозиції, які «завдають шкоди гармонії католицького бачення Бога та наших взаємин з Господом».

Водночас, в нових Правилах розпізнавання щодо ймовірних надприродних явищ стверджується, що «повинно розглядатися як таке, що має особливу моральну тяжкість, використання нібито надприродних переживань або визнаних містичних елементів як засобу або приводу для здійснення панування над людьми або вчинення зловживання». Це й вказує на необхідність типізації поняття «духовне зловживання».