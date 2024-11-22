Ватикан: новий Адміністратор Пенсійного фонду Святого Престолу

Реагуючи на поточні виклики, пов’язані із пенсійними виплатами, Святіший Отець анонсував нові кроки задля стабілізації ситуації.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 21 листопада 2024 р., у Ватикані опубліковано Лист Папи Франциска до Колегії кардиналів і Префектів та відповідальних за інституції, установи Римської курії, а також інституції, пов’язані зі Святим Престолом, у якому він призначив кардинала Кевіна Джозефа Фаррелла адміністратором Пенсійного фонду Святого Престолу. Дане призначення Святішого Отця є важливим кроком у процесі реформи економічної структури Римської курії.

У листі Папа звертає увагу на Пенсійний фонд, призначений для того, щоб «виконати моральний обов'язок надавати гідні виплати тим, хто має на них право», відповідно до наявних економічних ресурсів. Він зазначає, що у контексті економічної реформи Римської курії, багатьма експертами було проведено відповідні дослідження, які показують, що внаслідок поточного адміністрування Фонд «генерує значний дефіцит». «Конкретно це означає, що нинішня система не здатна гарантувати в середньостроковій перспективі виконання пенсійних зобов’язань для майбутніх поколінь», – зазначає Святіший Отець.

Таким чином, задля належного пенсійного забезпечення для нинішніх і майбутніх працівників «з точки зору справедливості та рівності між різними поколіннями», будуть прийняті непрості рішення, які вимагатимуть «особливої чутливості, великодушності та готовності до самопожертви з боку всіх». З метою покращення адміністрування, Папа вирішив призначити кардинала Кевіна Джозефа Фаррелла новим одноосібним адміністратором Пенсійного фонду, та просить про молитву й співпрацю, щоб у найкоротші терміни вжити необхідні заходи задля стабілізації ситуації.