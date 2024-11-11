Цифровий «двійник» базиліки Святого Петра: удоступнення недоступного

Завдяки створенню «віртуального двійника», базиліку можна буде оглянути в усіх її закутках, зокрема тих, які недоступні людському оку, щоб отримати досвід занурення, доступний з кожної частини світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Базиліка Святого Петра виходить у віртуальний простір через цифрову модель, створену за допомогою штучного інтелекту. Фабрика Святого Петра, інституція Римської курії, відповідальна за утримання ватиканської базиліки, та корпорація Microsoft представляють ініціативу «Базиліка Святого Петра: досвід, покращений штучним інтелектом» – новий проект, заснований на передових технологіях, який дозволить паломникам і відвідувачам з усього світу милуватися і взаємодіяти з базилікою Святого Петра в її важкодоступних частинах. Тобто в тих, які не може побачити людське око. «Це дозволить наново відкрити для себе її історію та роль як серця християнства, а також як безцінної скарбниці мистецтва та культури всього людства», – зазначається у пресрелізі, присвяченому представленню ініціативи, яке в понеділок, 11 листопада 2024 р., відбулося у Ватиканському пресцентрі.

Проект у контексті приготування до Святого Року

Microsoft відіграла центральну роль у проекті, вперше застосувавши технологію штучного інтелекту в такому сакральному місці, що зробило проект новим шедевром сучасності. Йдеться про новаторський вибір кардинала Мауро Ґамбетті, Архиресвітера базиліки та очільника Фабрики Святого Петра, щоб відчинити двері базиліки для світу з нагоди наступного Ювілею, щоб зробити доступною для всіх її духовність, культуру та красу, особливо для тих, хто не зможе приїхати до Риму в Святий Рік.

Над проектом працювали два роки, залучаючи найкращих міжнародних спеціалістів, а також експертів та дослідників з Фабрики Святого Петра, які зробили цінний внесок у його розробку. Протягом трьох тижнів дрони, камери та лазери відзняли понад 400 тисяч зображень високої роздільної здатності всередині базиліки, які потім були використані для створення надточної 3D-моделі, відомої як «цифровий двійник».

Опрацювання за допомогою нейромереж

Далі зображення, створені штучним інтелектом на основі отриманих даних фотограмметрії, покращили візуалізацію як інтер'єру, так і екстер'єру базиліки, допомагаючи експертам і громадськості дослідити поліхромний всесвіт пам'ятки. Лабораторія штучного інтелекту Microsoft «AI for Good Lab» обробила величезну кількість фотограмметричних даних, отриманих від французької команди «Iconem», удосконаливши цифрового двійника з високою точністю. Алгоритми штучного інтелекту заповнили прогалини, покращили деталі та створили плавну віртуальну реконструкцію. Крім того, в цьому випадку штучний інтелект допоміг виявити і зафіксувати структурні вразливості базиліки, такі як тріщини і відсутні мозаїчні елементи, щоб краще спланувати майбутні консерваційні роботи.

Спеціальна цифрова виставка

Литовська дизайн-студія «Dadada» виступила куратором інтерактивних виставок, що будуть доступними в базиліці. «Petros Eni» та «Petros Eni Octagon» запропонують паломникам та відвідувачам унікальне поєднання історичних знань та цифрових досліджень, показуючи ключові аспекти розвитку базиліки протягом століть. Ця постійна виставка – цифрова та очна – буде відкрита з нагоди Ювілею 2025 року.