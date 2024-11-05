Ватикан: розпочав навчання третій набір «Школи мистецтв і ремесел»

Ініціатива фундації «Fratelli tutti» готує спеціалістів, які зможуть робити внесок у збереження цінної культурної та мистецької спадщини.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Повернути життєздатність і гідність ремісничій традиції, яка залишила дорогоцінну мистецьку спадщину минулого, яку потрібно зберегти і передати неушкодженою майбутнім поколінням». Такою є мета Школи мистецтв і ремесел Фабрики Святого Петра, яка разом з Фундацією Fratelli tutti 5 листопада 2024 р. розпочала навчання для третього набору, в якому беруть участь 20 студентів – молодих початківців каменярів, мулярів, реставраторів, декораторів, мозаїстів і теслярів, які протягом останніх місяців пройшли відбір. Це 13 дівчат та 7 хлопців віком від 18 до 25 років з різних регіонів Італії, а також з Мальти та США.

Навчальна програма нового семестру, який завершиться в останній тиждень квітня 2025 року, включає цикли лекцій, семінарів, екскурсій, навчальних візитів і, перш за все, практичні заняття в майстернях Фабрики Святого Петра, інституції, що займається утриманням і декоруванням базиліки Святого Петра у Ватикані. Програма складається з чотирьох курсів: для каменярів і мармуровиків; мозаїстів; мулярів, штукатурів і декораторів; теслярів.

Школа поєднує практичний аспект з загальнолюдським і духовним компонентом завдяки цілісному підходові, який охоплює всі виміри людини. Студенти також проживають разом у безкоштовних помешканнях, які надаються на весь період навчання, саме для того, щоб сприяти розвитку спільноти та взаємин. Навчання в Школі безкоштовне, а знання та навички молодим майстрам-початківцям передають найкращі майстри базиліки.