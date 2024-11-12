Деякі фонди Ватиканських Архіву та Бібліотеки будуть переміщені

Метою заходу є розширення оперативного простору згаданих інституцій, залучивши деякі приміщення при латеранській базиліці, де діє Папська Римська Вища духовна семінарія. Спеціальна комісія визначить, які саме документи мають бути перенесені до нових приміщень.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Щоб «зробити більш доступною» дорогоцінну спадщину Ватиканського Апостольського Архіву та Ватиканської Апостольської Бібліотеки, Папа Франциск розпорядився перемістити частину матеріалів і документів, що зберігаються в цих двох вікових установах, до окремих приміщень на території Папської Римської Вищої духовної семінарії. Відповідне рішення було оприлюднене у вівторок, 12 листопада 2024 року.

Як читаємо у документі, «вікова турбота про збереження актів і документів, які стосуються управління Вселенською Церквою, в поєднанні з зусиллями, спрямованими на розвиток і поширення культури, є характерними рисами діяльності Ватиканського Архіву і Бібліотеки». Продовжуючи працю, розпочату попередніми Папами, «ще з часів Scrinium Римської Церкви», ці дві установи «сьогодні покликані зробити цю дорогоцінну спадщину більш доступною для використання». Тому, «з метою сприяти якомога ефективнішому управлінню діяльністю та збереженню цінностей, отримавши належну інформацію та компетентні висновки», Папа постановляє «розширити площі, доступні для Апостольського Архіву та Апостольської Бібліотеки, використавши для цього частину будівлі та прилеглих приміщень, в якій у екстериторіальній зоні Святого Івана на Латерані розташована Папська Римська Вища духовна семінарія».

З цією метою архів і бібліотека «співпрацюватимуть між собою для виконання робіт, відповідно до своїх компетенцій, дотримуючись чинних положень, процедур і директив, необхідних для впорядкованого виконання цієї незамінної справи, яку Апостольська Столиця ставить на служіння Церкві та світові культури». В цьому ж документі Папа розпорядився створити комісію, до складу якої увійдуть представники Державного Секретаріату, Ватиканського Апостольського Архіву та Ватиканської Апостольської Бібліотеки, для визначення категорій документів, що підлягають перенесенню в нові приміщення.