Ювілей2025: офіційний пункт прийняття паломників базиліки Святого Петра

Осередок повинен допомогти прочанам приготуватися до належного переживання відвідин базиліки Святого Петра, а також служитиме як організаційний пункт для гарантування безпеки паломників.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На початку вулиці Примирення (via della Conciliazione), яка веде до базиліки Святого Петра у Ватикані, відкрито офіційний пункт прийняття паломників і туристів, які прямують до цієї базиліки. Ініціатива приурочена до Святого Року 2025, який буде відкритий уже через кілька тижнів. Там прочани й туристи отримають перше привітання та всю необхідну інформацію. «Ми хочемо, щоб вони знали, що ми приймаємо їх із розпростертими обіймами», – зазначив з нагоди інавгурації осередку, що відбулася 31 жовтня 2024 року, кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки Святого Петра.

Відкривши Святі Двері цієї базиліки ввечері, 24 грудня, Папа Франциск офіційно розпочне Ювілей або ж Святий Рік 2025. Як пояснив архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, відповідальний у Ватикані за підготовку Ювілею, цей інформаційний пункт був створений для того, щоб полегшити прийом величезного напливу паломників, який очікується протягом наступного року. Тут вони отримають всю інформацію та матеріали різними мовами, які допоможуть їм повною мірою пережити Ювілей. Вони знайдуть детальні карти ювілейних маршрутів та інформацію про заплановані релігійні та культурні заходи. Також буде можливість поспілкуватися з духовними особами.

В інформаційному пункті паломники, які прямують до базиліки Святого Петра, зможуть отримати базову інформацію про святиню, як також дізнатися деталі, які не всім відомі. Передбачено також окремі матеріали для дітей, для молоді та для шкільних груп.

На відкритті пункту був присутній мер Риму Роберто Ґвальтієрі. Адже це місце слугуватиме також оперативним центром для гарантування безпеку та управління напливом туристів. Завдяки тісній співпраці з поліцією та міською владою здійснюватиметься постійний моніторинг потоку паломників, забезпечити всім спокій і безпеку.