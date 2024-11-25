Упокоївся в Бозі Префект Дикастерії міжрелігійного діалогу кардинал Аюсо Ґіхот

Серце ревного поборника діалогу перестало битися після важкої недуги на 73-му році життя. Приймаючи того ж дня вранці делегацію джайністів, Папа Франциск повідомив про те, що іспанський кардинал перебуває у важкому стані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Стримана, лагідна постать великого інтелекту, великих знань і глибокої віри. Таким багатьом запам'ятався кардинал Міґель Анхель Аюсо Ґіхот, Префект Дикастерії міжрелігійного діалогу, який помер у понеділок, 25 листопада 2024 року. У червні йому виповнилося 72 роки. Він був госпіталізований у лікарні «Джемеллі». Ще сьогодні вранці Папа, приймаючи міжнародну делегацію джайністів, на якій були присутні представники Дикастерії, згадав про іспанського кардинала: «Він дуже хворий, він помирає».

Саме поступ недуги завадив покійному супроводжувати Святішого Отця під час його нещодавньої подорожі до південносхідної Азії та Океанії, яка мала промовистий міжрелігійний аспект. Він натомість був поруч з Папою у багатьох «подорожах братерства», як він їх називав, у країни, де католики становлять меншість, щоб зміцнювати діалог між релігіями. Зокрема, як секретар тодішньої Папської Ради в справах міжрелігійного діалогу, від брав участь у відвідинах 2019 року ОАЕ, де була підписана Декларація про загальнолюдське братерство, а також Марокко, а вже як очільник згаданої дикастерії – Таїланду та Японії. Після перерви, спричиненої пандемією, 2021 року був разом зі Святішим Отцем в Іраку, а наступного 2022 року – в Казахстані та Бахрейні, та минулого 2023 року – в Монголії.

Біографічна довідка

П'ятий з дев'яти дітей у багатодітній і глибоко віруючій католицькій сім'ї, Міґель Анхель народився 17 червня 1952 року в Севільї, Іспанія. Саме культура андалузького міста, де вежа кафедрального собору – однієї з найбільших церков у світі – раніше була мінаретом великої мечеті, вплинула на його чутливість. Спочатку він навчався в Колегії святого Антонія Марії Кларет, потім рік провчився в Севільській малій семінарії. Пізніше вступив на юридичний факультет Севільського університету, а 1973 року вирішив вступити до Згромадження місіонерів комбоніянців Ісусового Серця. Вічні обіти склав 1980 року, а 20 вересня того ж року був висвячений на священника. Продовжив навчання в Римі, в Папському Урбаніанському Університеті та в Папському інституті арабських та ісламських студій, де в 1982 році здобув ліценціат.

У жовтні того ж року молодий священник виїхав до Єгипту, де став парохом у Каїрі в латинській громаді Пресвятого Серця, недалеко від університету Аль- Азгар, посвятившись прийняттю та підтримці молодих суданських католиків, що перебували в єгипетській столиці як студенти, мігранти або політичні біженці. Цей досвід привів його до Судану під час громадянської війни. У 2006 році став головою Папського інституту арабських та ісламських студій.

У 2007 році отець Аюсо Ґіхот був призначений консультантом Папської Ради у справах міжрелігійного діалогу. Того ж року, коли кардинал Жан-Луї Торан став її очільником. У 2012 році Папа Бенедикт XVI призначив його Секретарем цієї дикастерії. Після смерті кардинала Торана Папа Франциск 25 травня 2019 року призначив його Головою Папської Ради в справах міжрелігійного діалогу, а 5 жовтня ввів до складу Колегії кардиналів.