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Папа Франциск перед символічними ключами, які поблагословив в рамках проекту «13 осель» для нужденних Папа Франциск перед символічними ключами, які поблагословив в рамках проекту «13 осель» для нужденних  (Vatican Media)
ВАТИКАН

Папа благословив ключі для ювілейного проекту «13 осель» для потребуючих

Нова ініціатива Вікентійської Родини, яку підтримав Святіший Отець, покликана надати оселі людям у тринадцяти країнах світу, серед яких також – Україна, щоб покращити становище потребуючих.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 17 листопада 2024 р., перед Святою Месою у базиліці Святого Петра з нагоди восьмого Всесвітнього дня убогих, Папа Франциск поблагословив 13 символічних ключів від домівок у 13 країнах світу в рамках проекту «13 осель» Альянсу допомоги бездомним «Famvin» (FHA). Серед тих, хто отримає оселю є також українці. Про це зазначається у комюніке Альянсу.

Бути знаками надії

Проект, який сприятиме вирішенню житлових проблем у 13 країнах світу, є глобальною ініціативою Вікентійської Родини, яка підтримує вже існуючі та впроваджує нові ініціативи по боротьбі з бездомністю в усьому світі, надихаючись прикладом святого Вікентія де Поля. Проект є відповіддю не тільки на гуманітарну кризу щодо бездомності, а й на заклик Папи Франциска, який він висловив у Буллі «Spes non confundit» про початок Ювілейного року, бути «відчутними знаками надії для  братів і сестер, які живуть у важких обставинах».

Як зазначається в повідомленні, допомогу отримують соціально незахищені верстви населення у 13 країнах світу: Сирії, Австралії, Бразилії, України, Камбоджі, Центральноафриканської Республіки, Чилі, Коста-Ріки, Італії, Сенегалу, Танзанії, Тонґи та Великої Британії.

Ступаємо разом, об'єднані місією

З 2018 року кампанія «13 осель» вже допомогла та прийняла понад 10 000 осіб у 70 країнах світу. Метою проекту в ювілейний рік є залучення ще більшої кількості країн і громад у всьому світі.

Реалізуючи нову ініціативу, Церква продовжує свою давню традицію у забезпеченні прихистку, гідності та виявленні співчуття найбільш нужденним. «Йдучи пліч-о-пліч з тими, хто потребує допомоги, ми є свідками майбутнього, яке ґрунтується на надії та спільних зусиллях. У цьому Ювілеї ми покликані бути «паломниками надії», показуючи світові, що, крокуючи разом, ми можемо змінити життя і створити спадщину співчуття і служіння для наступних поколінь», – ділиться о. Томаш Мавріч, CM, Генеральний настоятель Конгрегації Місії та президент Виконавчої Ради Вікентійської Родини.

18 листопада 2024, 15:48
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