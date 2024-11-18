Папа благословив ключі для ювілейного проекту «13 осель» для потребуючих

Нова ініціатива Вікентійської Родини, яку підтримав Святіший Отець, покликана надати оселі людям у тринадцяти країнах світу, серед яких також – Україна, щоб покращити становище потребуючих.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 17 листопада 2024 р., перед Святою Месою у базиліці Святого Петра з нагоди восьмого Всесвітнього дня убогих, Папа Франциск поблагословив 13 символічних ключів від домівок у 13 країнах світу в рамках проекту «13 осель» Альянсу допомоги бездомним «Famvin» (FHA). Серед тих, хто отримає оселю є також українці. Про це зазначається у комюніке Альянсу.

Бути знаками надії

Проект, який сприятиме вирішенню житлових проблем у 13 країнах світу, є глобальною ініціативою Вікентійської Родини, яка підтримує вже існуючі та впроваджує нові ініціативи по боротьбі з бездомністю в усьому світі, надихаючись прикладом святого Вікентія де Поля. Проект є відповіддю не тільки на гуманітарну кризу щодо бездомності, а й на заклик Папи Франциска, який він висловив у Буллі «Spes non confundit» про початок Ювілейного року, бути «відчутними знаками надії для братів і сестер, які живуть у важких обставинах».

Як зазначається в повідомленні, допомогу отримують соціально незахищені верстви населення у 13 країнах світу: Сирії, Австралії, Бразилії, України, Камбоджі, Центральноафриканської Республіки, Чилі, Коста-Ріки, Італії, Сенегалу, Танзанії, Тонґи та Великої Британії.

Ступаємо разом, об'єднані місією

З 2018 року кампанія «13 осель» вже допомогла та прийняла понад 10 000 осіб у 70 країнах світу. Метою проекту в ювілейний рік є залучення ще більшої кількості країн і громад у всьому світі.

Реалізуючи нову ініціативу, Церква продовжує свою давню традицію у забезпеченні прихистку, гідності та виявленні співчуття найбільш нужденним. «Йдучи пліч-о-пліч з тими, хто потребує допомоги, ми є свідками майбутнього, яке ґрунтується на надії та спільних зусиллях. У цьому Ювілеї ми покликані бути «паломниками надії», показуючи світові, що, крокуючи разом, ми можемо змінити життя і створити спадщину співчуття і служіння для наступних поколінь», – ділиться о. Томаш Мавріч, CM, Генеральний настоятель Конгрегації Місії та президент Виконавчої Ради Вікентійської Родини.