Олена Зеленська в Папи та в лікарні «Bambino Gesù»: дякуємо за допомогу Україні

Дружина Президента України Володимира Зеленського в Римі наступного після 1000-го дня повномасштабної війни в країні. Вранці її прийняв Папа Франциск, якому вона подякувала за молитви про мир, за підтриму й місію кардинала Дзуппі. Вона була присутня на загальній аудієнції разом з першими леді Литви, Сербії та Вірменії, з якими опісля вирушила до ватиканської педіатричної лікарні, щоб відвідати маленьких пацієнтів. Президент лікарні Онесті: «Двері “Bambino Gesù” завжди відкриті для України.

Salvatore Cernuzio - Ватикан

Трагічну дату 1000 днів війни, яка від 2022 року спустошує Україну, Олена Зеленська, дружина українського Президента Володимира Зеленського, провела в Римі та Ватикані, де мала приватну аудієнцію з Папи Франциска, взяла участь у загальній аудієнції, відвідала педіатричну лікарню «Bambino Gesù» та ввечері взяла участь у Святій Месі, яку в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере очолив кардинал Маттео Дзуппі.

Перша зустріч, як уже згадувалося, відбулася з Папою Франциском на приватній аудієнції у Ватикані, яка тривала 30 хвилин, під час якої українська перша леді подякувала Святішому Отцю за його постійні заклики на підтримку її багатостраждальної країни, за його підтримку і допомогу, а також за місію кардинала Дзуппі та за прийняття тисяч українських дітей в лікарні «Bambino Gesù». Папа Франциск ще раз підкреслив свою близькість до всього населення. «Це був дуже позитивний і спокійний момент, – прокоментував присутній на зустрічі Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, – це була ще одна чудова нагода висловити нашу дружбу зі Святим Престолом. Ніколи раніше не було такої насиченості стосунків».

Пост в соціальній мережі «X»

«Щодня й щоночі в моїй країні лунають сирени та вибухи, Росія вбиває мирних українців, наших дітей. Не могла не нагадати про це під час аудієнції в Папи Римського Франциска, адже його позиція як глобального духовного лідера надважлива, – написала Олена Зеленська на своєму аккаунті в соціальній мережі “X”. – Дякую Його Святості за молитви заради миру для України. Сподіваюсь, авторитет Святого Престолу допоможе рятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі».

На загальній аудієнції

Папа запросив дружину Володимира Зеленського, якого він приймав 11 жовтня, на загальну аудієнцію. Приблизно о 9 годині ранку вона прибула на площу Святого Петра, де була присутня на середовій зустрічі в першому ряду, разом з першими леді Литви Діаною Науседієне, Сербії Тамарою Вучич та Анною Акопян, дружиною прем'єр-міністра Вірменії. Наприкінці вона ще раз привіталася з Папою Римським та подякувала за його сердечне звернення, друге після вчорашнього листа до Апостольського Нунція архиєпископа Кульбокаса, приурочене до тисячного дня війни в Україні.

Відвідини хворих дітей

Опісля Олена Зеленська разом з іншими прибула до осідку лікарні «Bambino Gesù» на Янікульському пагорбі Риму. Вона бажала особисто здійснити ці відвідини, щоб побачити на власні очі роботу, яку від початку повномасштабної війни педіатрична лікарня Папи виконала для допомоги двом з половиною тисячам дітей з її батьківщини. Йдеться не лише про фізичну, але й про емоційну та психологічну реабілітацію, про допомогу не лише найменшим, але і їхнім матерям і бабусям. Сьогодні вона особисто обійняла і привітала цих героїчних жінок, багато з яких були в сльозах від емоцій і втоми від перебування в іншій країні і поруч зі своїми дітьми, деякі з них зовсім маленькі, з милицями, слуховими апаратами, забинтованими руками, поголеними головами, госпіталізовані в гематологічному, нефрологічному, онкологічному та інфекційному відділеннях.

Після привітання медичного директора Массіміліано Рапоні, який проілюстрував структуру та роботу «Bambino Gesù», Олена Зеленська та інші перші леді піднялися до павільйону Сальвіаті на приватну зустріч, яка тривала близько п'ятнадцяти хвилин, з президентом лікарні Тіціано Онесті та іншими членами адміністрації. Після цього група перейшла до ігрової кімнати – місця, де пацієнти та їхні сім'ї можуть зустрітися та розважитися.

Олена Зеленська та дружини інших президентів сіли за центральний стіл разом з 11 дітьми з 8 українських родин. Вони подивилися на їхні поробки та обмінялися кількома словами. «Це тобі, Олено!» – сказав хлопчик, передаючи малюнок, розфарбований у синьо-жовті кольори з написом «Слава Україні!». (Слава Україні!). Зі свого боку, всі діти отримали в подарунок в'язані м'які іграшки та планшети. «Ці діти – невелика частина тих, кого ми приймаємо тут з 2022 року, – пояснила д-р Лючія Челесте, – у нас були діти від новонароджених до 16-18 років, деякі також і з пораненнями від обстрілів».

Олена Зеленська обійшла кімнату, а також поспілкувалася з деякими з присутніх лікарів: «Вони всі були дуже активними, навіть переступали через власні сімейні обов'язки», – розповів один з лікарів. «Коли ми бачимо, як тут приймають дітей, це допомагає і нам», – відповіла Зеленська.

Свідчення мами, яка виїхала, щоб рятувати свою донечку

Потім Олена Зеленська довго розмовляла з матір'ю, яка весь час плакала, пригорнувши до себе свою 14-річну доньку, одягнену в маску. Її теж звати Олена, її доньку – Єлизавета. Цього місяця виповнюється рік відтоді, як вони приїхали в Італію з Рівного, що на заході України. «Перед цим ми п'ять місяців лікувалися в дитячій лікарні Охматдит, в токсикологічному відділенні, яке зруйноване російською атакою, – пояснила жінка ватиканським медіа. – У моєї доньки дуже складний діагноз – атиповий гемолітико-уремічний синдром. Внаслідок цього захворювання вона втратила нирки». Місяць тому Єлизаветі зробили трансплантацію, донором стала її мама. Вона розповіла першій леді Олені про хворобу доньки. «В Україні немає ліків від цієї хвороби. Потрібно шукати ліки по світу, за кордоном. В Україні це майже вирок, це смерть», – зазначає вона. Лікарня «Bambino Gesù», за словами Олени, «чудова, прекрасна, вона дає стільком дітям, незалежно від національності, шанс на життя, на здоров'я, на любов».

Тіціано Онесті: залишити стражденного наодинці – нелюдяно

Президент лікарні Тіціано Онесті нагадав ватиканським медіа, як від самого початку, від першої російської ракети, що впала на Київ, давши початок трагедії та величезному потоку біженців, «Bambino Gesù» відкрила свої двері для українців: «Ми прийняли приблизно 2500 дітей і негайно відгукнулися на міжнародний заклик надати підтримку сім'ям та неповнолітнім. Ми є лікарнею Папи, тому завжди з великою увагою ставимося до прохань, які надходять з найзнедоленіших куточків світу, щоб дати знак найбільшої любові та милосердя».

«Для дітей тут завжди відкриті двері», – наголошує Онесті. Не тільки для них, але і для їхніх сімей: «Ми завжди стежимо за цим, ми ніколи не залишаємо їх наодинці, тому що, коли є страждання, коли є хвороба, залишати їх наодинці – як каже Папа – нелюдяно». Він також повідомив про нещодавнє підписання протоколу про співпрацю з деякими лікарнями в Україні: «Йдеться про три структури, з якими ми будемо співпрацювати, зокрема, для реабілітації та навчання. Вже у грудні до нас приїдуть 15 лікарів на підвищення кваліфікації, щоб сприяти цьому обмінові та реалізувати домовленості».