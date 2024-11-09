Папа Франциск призначив нового Проповідника Папського дому

Капуцин Роберто Пазоліні замінить у цьому служінні свого співбрата 90-річного кардинала Раньєро Канталамессу, який став Проповідником Папського дому на зорі понтифікату святого Івана Павла ІІ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 9 листопада 2024 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив проповідником Папського Дому преподобного о. Роберто Пазоліні, O.F.M. Cap., викладача біблійної екзеґези на Богословському факультеті північної Італії (Мілан).

Біографічна довідка

Отець Пазоліні народився 5 листопада 1971 року в Мілані (Італія). Склав вічні обіти у францисканському Ордені Братів Менших Капуцинів 7 вересня 2002 року, а 23 вересня 2006 року був висвячений на священника. Після захисту докторату з біблійного богослов'я в Папському Григоріанському університеті в Римі викладав біблійні мови та Святе Письмо в Міжпровінційному богословському інституті Братів Менших Капуцинів «Laurentianum» в Мілані та Венеції. В даний час, крім викладання біблійної екзегетики на Богословському факультеті північної Італії в Мілані, співпрацює з Амброзіанською архидієцезією в підготовці вчителів релігії та з Італійською конференцією вищих настоятелів. Автор низки статей та книг з біблійної духовності, він також займається проповідуванням реколекцій та духовних вправ.

Служіння при трьох Римських Єпископах

У цьому служінні о. Роберто Пазоліні замінить свого співбрата кардинала Раньєро Канталамессу, якого Проповідником Папського дому призначив святий Іван Павло ІІ у 1980 році, а Папа Франциск 2020 року надав йому кардинальську гідність. У липні цього року кардинал Канталамесса сповнив 90 років життя.

Завдання проповідувати Папі та Римській курії

Проповідник Папського Дому має завдання проповідувати щотижня під час Адвенту та Великого Посту, реколекційні проповіді в присутності Папи, кардиналів, єпископів, прелатів та генеральних настоятелів чернечих орденів. Крім того він також проповідує під час Літургії Страстей Господніх, яку Папа очолює у Велику П’ятницю. Від 1743 року це служіння зарезервоване за ченцями-капуцинами.