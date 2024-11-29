Кардинал Толентіно де Мендонса: поети – носії людяності, якої потребуємо

На початку грудня 2024 р. у Ватикані відбудеться Міжнародна зустріч поетів та поетес, присвячена спадщині святого Франциска Асизького. Про особливості цієї події розповів кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії культури та освіти, в інтерв’ю для «Vatican News».

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Нам потрібні поети, які можуть допомогти нам полюбити світ, знайти слова надії, відновити більш здорові, збалансовані стосунки з природою», – зазначив кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії культури та освіти у інтерв’ю для ватиканських медіа. Розмова торкалася значною мірою зустрічі всесвітньо відомих поетів та поетес, яка цьогоріч відбуватиметься у Ватикані 2-4 грудня та продовжиться в Ассізі. Подія збере 18 учасників з різних країн та приурочена 800-тій річниці написання святим Франциском Асизьким «Пісні створінь».

Збагатити реальність

Як розповів кардинал Толентіно де Мендонса, захід під назвою «В ім’я Пісні» матиме на меті вшанувати святого Франциска, який прикладав зусилля для плекання стосунків між людьми, заснованого на прощенні та свободі, а особливо турбувався про охорону створіння, що репрезентує «Пісня створінь». «Можна сказати, що вона справді породила нову чутливість. І це те, чого ми також очікуємо від поетів нашого часу, щоб вони приносили насіння новизни, майбутнього, щоб вони могли розповісти нам нове, висвітлюючи нові можливості», – поділився очільник Дикастерії культури та освіти.

Він пригадав цьогорічний лист Святішого Отця про роль літератури, у якому Папа наголошує на здатності поезії торкатися серця людини, а в інших своїх роздумах визначає поета як того, «хто очима дивиться і водночас мріє, бачить глибше, пророкує». «Багато разів, виступаючи публічно, як перед літераторами, так і перед школярами, Папа Франциск використовував термін поет як синонім слова творча людина. Творча людина також і в соціальній сфері, тобто той, хто може уявляти, може привнести в сьогодення нові можливості, те, чого ще не існує, але що може значно збагатити реальність», – зауважує кардинал Толентіно де Мендонса.

Поети, які навчають людяності

Префект Дикастерії культури та освіти зазначає, що Церкві також потрібні творчі люди, які можуть допомогти нам полюбити світ, знайти слово надії та допомогти відновити здоровіші, збалансованіші стосунки з природою. «Поет – це своєрідне вмістилище людяності, тому що у своїх словах він завжди намагається олюднити почуття, переживання. І це те, що нам потрібно: бачення й запас людяності, який уособлюють поети», – сказав він.

Ба більше, поети мають здатність відкривати нашій уяві таїнство Бога. «Поет – це своєрідна антена, сенсор, який вловлює невидиме, вловлює тишу. А Бог промовляє в тиші. Якщо ми, як суспільство, усуваємо тишу, ми також усуваємо можливість доступу до таїнства Бога, яке проявляється в тиші», – зазначив кардинал Толентіно де Мендонса.