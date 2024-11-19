Ювілей 2025: волонтери готові приймати прочан в базиліці Святого Петра

У приготуванні до прийняття паломників з нагоди Ювілею 2025, в базиліці Святого Петра діє волонтерська служба, яка зустрічає та супроводжує їх на шляху до Собору. Таким чином прочани мають змогу пережити зустріч з Богом та зростати у вірі.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Завдяки угоді між «Фабрикою Сан-Пʼєтро» та Фундацією Homo Viator – San Teobaldo із дієцезії Віченци, з травня минулого року в базиліці Святого Петра діє постійна волонтерська служба, яка зустрічає та супроводжує паломників на шляху до цього Собору. Romea Strata (так називається ініціатива та однойменна подорож) поєднує в собі традиції, духовність та гостинність. Окрім зарезервованого маршруту на площі Святого Петра, з метою уникнути черг туристів, для всіх паломників передбачено оцифрування та систематизація збору даних про їх прибуття, а також відзначення сертифікатом Testimonium – дорогоцінним пергаменом з іконами святих Петра і Павла, який видається всім паломникам, незалежно від відстані, яку вони подолали, якщо вона не є меншою ніж сто кілометрів.

Зростати у вірі та зустрітися із Богом

Ювілей 2025 року є надзвичайною нагодою для духовного відновлення та зустрічей. Як і в минулих століттях, так і сьогодні ті, хто стають паломниками, переживають у своєму житті мандрівку з Богом, прагнення зростати у вірі та досягати своєї мети з молитвою у серці.

Однією з визначних подій цього Ювілейного року, без сумніву, є активна волонтерська діяльність у прийнятті паломників з усього світу до Риму. Кожного дня, підготовлені волонтери зустрічають на площі паломників, які прибувають пішки, на велосипедах та верхи на конях. Один із таких прочан – іспанець Альберто Кастелло де Переда, «паломник за мир» (як він сам себе називає), прибув до Риму пішки прямо з Єрусалиму, після довгої і важкої подорожі, яка стала ще більш небезпечною через ізраїльсько-палестинський конфлікт. В травні минулого року подружжя з Пізи /Італія/, прибуло на площу Святого Петра верхи на конях. Однак, дотепер, жоден паломник не приїхав на велосипеді. З червня по жовтень 2024 року працівники приймальні базиліки Святого Петра видали 3700 сертифікатів Testimonium.

Надати духовного значення паломництву до Риму

Кардинал Мауро Гамбетті, протопресвітер базиліки Святого Петра та голова «Фабрики Сан-Пʼєтро» сказав: «Ми раді, що Фундація Homo Viator – San Teobaldo допомагає нам приймати паломників, які приїжджають до гробу апостола Петра з багатьох куточків світу. Ця увага і близькість дозволяє їм відчути себе більш бажаними в цьому унікальному місці, дорогому для всіх віруючих світу». Священник Раймондо Сінібальді з Фундації Homo Viator – San Теобальдо розповідає, що Фундація є єдиною службою, «яка змогла організувати постійну волонтерську службу для паломників у місці призначення – Соборі святого Петра. Наша місія полягає в тому, щоб зробити прибуття до Риму досвідом великого духовного значення».

Отець Сінібальді також розповів про нововведення та модифікацію маршруту, який пролягає до базиліки. За його словами, новий маршрут, який веде паломників безпосередньо до Собору Святого Петра, пропонує незрівнянну перспективу міста, а також «покращить безпеку й забезпечить унікальний досвід, дозволяючи нам інтенсивно жити духовністю, яка характеризує нашу подорож до нового Єрусалиму». Отож, він подякував працівникам та партнерам цього проекту, зокрема Італійській залізничній мережі та міській владі.

Новий путівник для паломників

Священик повідомив, що незабаром буде оголошено про презентацію нового путівника під назвою «Римськими кварталами», підготовлений у співпраці з видавництвом Terre di mezzo, зазначивши, що «путівник стане важливим інструментом для всіх, хто бажає здійснити цю подорож до Риму».