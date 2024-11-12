У Всесвітній день убогих Папа Франциск споживе обід з потребуючими

Дикастерія у справах євангелізації поширила повідомлення про різні ініціативи, приурочені до VIII Всесвітнього дня убогих, який відзначатиметься 17 листопада. У переліку – Свята Меса в базиліці Святого Петра, обід для вбогих у Ватикані, розширена діяльність амбулаторії "Мати Милосердя".

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вже стало традицією, що у Всесвітній день убогих, який вже увосьме з його ініціативи відзначатиметься наприкінці літургійного року згідно з календарем Латинської Церкви, Папа Франциск споживе із потребуючими обід, який організовує Дикастерія служіння милосердя. Про це йдеться у повідомленні Дикастерії у справах євангелізації, Відділ із фундаментальних питань євангелізації у світі якої є відповідальним за проведення відповідних заходів. У ньому нагадується, що цьогорічний день, який припадає на 17 листопада, відзначається за кілька тижнів до початку Звичайного Ювілею 2025 року, а Папа Франциск обрав як його тему слова з Книги Сираха «Мольба з уст бідного йде до вух Божих».

Заходи за участі Папи

Як звичайно, Папа Франциск очолить Святу Месу в базиліці Святого Петра у Ватикані. Перед початком Євхаристійного богослужіння він поблагословить 13 ключів, які символічно представляють 13 країн, в яких «Famvin Homeless Alliance» (Альянс Вікентійської родини на підтримку бездомних) проводить ініціативу «13 домівок», в рамках якої збудує нові помешкання для знедолених. Будівництво фінансуватиме безпосередньо Апостольська Столиця як акт милосердної любові з нагоди Святого Року. Здійснення проекту буде можливим завдяки щедрій пожертві страхової компанії «UnipolSai», яка вже протягом багатьох років підтримує ініціативи з нагоди Дня вбогих.

Опісля Папа Франциск сяде за стіл із 1300 вбогими, щоб спожити обід, який організовує Дикастерія служіння милосердя, і який цього року жертвує Італійський Червоний Хрест. Після обіду кожен гість отримає від Отців Вікентійців наплічник із продуктами харчування та засобами гігієни.

Амбулаторія «Мати Милосердя»

Медична амбулаторія «Мати Милосердя», структура Дикастерії служіння милосердя, яка діє поблизу площі Святого Петра, щоденно надаючи медичні послуги потребуючим, протягом тижня від 11 до 16 листопада працюватиме без перерви від 8 до 17 години. Там можна отримати консультацію в чергового лікаря, а також зробити щеплення від грипу, зробити аналіз крові та перев’язки. Крім того, протягом згаданого тижня можна буде отримати консультації у спеціалістів у таких ділянках, як кардіологія, ортопедія, офтальмологія, загальна хірургія, ревматологія, дерматологія, стоматологія, гінекологія, пульмонологія, оториноларингологія, онкологія, ультразвукова діагностика, урологія, психіатрія, неврологія, інфекційні захворювання, гастроентерологія, нефрологія, ортопедія, подологія.

Запрошення для всієї Церкви

Дикастерія у справах євангелізації допомагатиме найбільш потребуючим через різні благодійні ініціативи, серед яких, наприклад, оплата рахунків для найбільш знедолених сімей, яка проводиться завдяки контактам з парафіями. Ця ініціатива стала можливою завдяки традиційній щедрості «UnipolSai». Протягом тижня, що передує Дню, всі парафіяльні та дієцезіальні спільноти запрошуються зосередити свою душпастирську діяльність за допомогою конкретних знаків на потребах убогих у своїх місцевостях.

Крім того, Дикастерія закликає не забувати про волонтерів, «які в наших містах присвячують значну частину свого часу тому, щоб вислуховувати і підтримувати найбідніших». Це конкретні особи, які своїм прикладом «дають голос Божій відповіді на молитву тих, хто до Нього звертається», – як читаємо в посланні Папи. Всесвітній день бідних – це також нагода згадати кожного з них і подякувати за них Господу Богу.