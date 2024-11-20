Хіріограф про утворення Папського комітету для Всесвітнього дня дитини

Губернаторство Держави-Міста Ватикану поширило комюніке про різдвяні символи, які прикрашатимуть площу Святого Петра.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан



У суботу, 7 грудня 2024 р., на площі святого Петра у Ватикані відбудеться інавгурація різдвяної ялинки й вертепу. Участь у цій події візьмуть офіційні делегації з місць походження традиційних різдвяних символів на площі Святого Петра, а також представник посольства Держави Палестина при Святому Престолі. Про це читаємо в повідомленні для преси, яке поширило Губернаторство Держави-Міста Ватикану.



Місцевий колорит різдвяних вертепів

Зранку, 7 грудня, у залі Павла VI у Ватикані відбудеться урочисте відкриття «Вифлеємського Різдва 2024», репрезентацій Різдва Христового, виготовлених у Вифлеємі місцевими ремісниками та художниками. Різдвяний витвір мистецтва складатиметься з 3-метрової основної конструкції, що презентуватиме різноманітні вертепи, які об’єднуватиме знаменита Вифлеємська зірка. У репрезентації поєднуються багатовікові традиції місцевих майстрів із сучасними елементами. Мета цієї виставки – нагадати про Святу Землю, яка є центральним місцем в історії спасіння.

Ввечері того ж дня на площі Святого Петра відбудеться також інавгурація різдвяної ялинки і вертепу, який походить з італійського міста Ґрадо. Окрім центральної теми народження Дитятка Ісуса з основним лейтмотивом любові, інші сцени відсилатимуть відвідувачів до далекого періоду цього приморського міста початку 1900-х років. Окрім цього, творці вертепу відтворили багату рослинність і світ птахів, створений за допомогою 3D-принтера. Таким чином, різдвяний вертеп буде прикрашений сценою повсякденного життя, сповненого любові та працьовитості.

Краса у поєднанні з екологічною відповідальністю

Цьогорічна різдвяна ялинка, заввишки 29 метрів, прибуде на площу святого Петра з міста Ледро, що у провінції Тренто, Італія. Вибір цього екземпляра був зумовлений не лише естетичною цінністю, але й екологічною відповідальністю, враховуючи те, що вирубка забезпечить природну заміну лісу на десятиліття вперед. Ліси в цій місцевості сертифіковані за стандартом PEFC, управління яким здійснюється відповідно до найсуворіших екологічних, соціальних та економічних вимог. Тому ялинка взята з тієї ділянки, яку доведеться вирубати для належного вирощування лісу. Окрім цього, різдвяний дарунок від мешканців Ледро включає в себе також менші ялинки, придбані і вирощені на спеціальних плантаціях, які будуть прикрашати структури, громадські місця та інші будівлі у Ватикані.