Римський Вифлеєм. Відкриваючи базиліку Santa Maria Maggiore

Папа Франциск 1 січня 2025 року відкриє Святі Двері базиліки Santa Maria Maggiore. Базиліка, збудована за бажанням Папи Ліберія на місці, де в серпні 358 року стався чудесний снігопад, зберігає реліквії Святих Ясел і тому також відома як Sancta Maria ad Praesepem. Шедевром середньовічного мистецтва є вертеп роботи Арнольфо ді Камбіо, одне з найдавніших художніх зображень Рiздва Христового. На порозі Святого Року знайомимося з важливими ювілейними місцями Вічного Міста.

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Чудесна подія: посеред літа в Римі випав сніг. Саме так, як Богородиця об'явила уві сні Папі Ліберію, 36-му Наступнику святого Петра. Це сталося 5 серпня 358 року. Есквілінський пагорб став білим. Сніг, що впав на землю, позначає периметр, на якому буде збудовано храм, присвячений Богородиці. Це базиліка Santa Maria Maggiore, відома також як «Ліберіанська».

«Первісний храм, звичайно, не був таким. Це була набагато скромніша базиліка, з однією навою, – пояснює для Vatican News монсеньйор Іван Рікуперо, церемоніймейстер літургійних богослужінь Папської Великої базиліки Пресвятої Марії. «Все інше було добудовано протягом століть. Базиліка була фактично перебудована в 432 році за Папи Сикста ІІІ. Мозаїки тріумфальної арки нагадують про той історичний час».

Папа Ліберій позначає периметр базиліки

Другий Вифлеєм

За часів папи Сикста ІІІ базиліка одразу набула символічного характеру «Другого Вифлеєму». Всередині було збудовано каплицю Вертепу – точне відтворення печери, в якій народився Ісус, викладене з каміння зі Святої Землі. Крім того, приблизно в середині VII століття, а точніше 644 року, сюди прибув дорогоцінний дар, який тодішній Патріарх Єрусалиму святий Софроній зробив Папі Теодору I, уродженцю Єрусалиму: реліквія Святих Ясел, або cunabulum.

У той час численні перські набіги спустошили багато місць, пов'язаних з пам'яттю про життя Христа. Майбутній святий, монах і богослов, палкий захисник ортодоксії, подарував Папі п'ять сикоморових дощечок з Вифлеємських ясел разом зі сповивальними пеленами, в які, за переказами, було загорнуте тіло Немовляти Ісуса. Сьогодні вони зберігаються в дорогоцінному кришталевому релікварії, прикрашеному срібними барельєфами, який на початку XIX століття виготовив Джузеппе Валадьє. Релікварій розміщений у Confessio, прикращеному понад 70 різними мармурами за бажанням Папи Пія IX, який увіковічнений тут у великій статуї, яка зображає його навколішки із поглядом, зверненим до апсидної мозаїки, на якій зображена коронація Діви Марії.

Перша Свята Меса в Різдвяну ніч

Тож не дивно, що ліберіанська базиліка, яку протягом століть називали Sancta Maria ad Praesepem, стала метою «римських» паломників під час Різдва, а також об'єктом великої набожності та щедрості з боку Римських Архиєреїв та монархів. «Відтоді, – розповідає монсеньйор Рікуперо, – в цій базиліці відправляється нічна Свята Меса. Мало хто знає, що саме тут відбулося перше Святвечірне Чування. Пізніше цей звичай поширився і став літургійною традицією Католицької Церкви в усьому світі. Упродовж століть у ніч на 24 грудня Папа приїжджав сюди, щоб очолити Святу Месу, а до надзвичайної ситуації, спричиненої пандемією, реліквію процесійно проносили через нави під спів «Gloria». «Від минулого року, – зазначає священик, – ми вирішили знову виставити її поза релікварієм, щоб її можна було вшанувати в Різдвяну ніч і аж до Богоявлення».

Перенесення каплиці Вертепу

Стародавня каплиця Вертепу, яка спочатку розташовувалася в правій наві базиліки, завдяки складній системі шківів і лебідок, розробленій архітектором Доменіко Фонтаною, була переміщена під грандіозну позолочену бронзову скинію монументальної каплиці Найсвятіших Тайн, яку в 1590 році побудували з доручення Папи Сикста V, виконуючи приписи Тридентського собору.

Перша Свята Меса святого Ігнатія та видіння святого Ґаетано з Тієна

В оточенні фресок, присвячених предкам Христа та історіям з життя Богородиці, згаданий Папа епохи Відродження зображений на лівій стіні каплиці на присвяченому йому похоронному пам'ятнику: в молитві, з поглядом, спрямованим до середньовічного вівтаря каплиці Вертепу, де в різдвяні ночі 1517 і 1538 років святий Ґаетано з Тієна мав містичне видіння Немовляти Ісуса, а святий Ігнатій з Лойоли відправив свою першу Святу Месу. «Засновник Товариства Ісуса, – пояснює монсеньйор Іван Рікуперо, – хотів відслужити її у Вифлеємі, але не зміг через низку непередбачуваних обставин. Він виконав цю обітницю тут, у Santa Maria Maggiore, що вважалася римським Вифлеємом».

святий Ґаетано

Вертеп Арнольфо ді Камбіо

На цьому місці поміщено вертеп, який вважається найдавнішим в історії скульптурним зображенням Різдва Христового, який створив Арнольфо ді Камбіо у 1289 році на замовлення першого папи-францисканця Миколи IV, менш ніж через сімдесят років після живого представлення Різдва, яке святий Франциск втілив у Ґреччо. З цього унікального шедевру середньовічного скульптурного мистецтва збереглося щонайменше п'ять оригінальних мармурових статуй, що зображують святого Йосифа, двох стоячих волхвів, волхва, що молиться навколішки, а також голови вола і осла, до яких додається Мадонна з Немовлям, що сидить на скелі, і які мають більші розміри: близько одного метра у висоту. Приналежність останньої до робіт Арнольфо, яка, на думку деяких дослідників, була значно перероблена у XVI столітті, є суперечливою. Сліди пігменту на камені свідчать про те, що первісний кам'яний вертеп, точна кількість скульптур якого невідома, мав бути розфарбований.

Назустріч Ювілеєві

Подібно до пастухів, яких ангел покликав у день народження Спасителя, у Святому Році 2025 до Ліберіанської базиліки, Вифлеєму Заходу, прибуде багато паломників. Проходячи через просторий літургійний простір, їхні погляди будуть привернуті до незліченних мозаїк, картин і скульптур, які мають велику цінність, і до дорогоцінних реліквій.

Нарешті, не забракне зупинки біля Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani, ікони, яку традиція приписує руці святого Луки, покровителя художників, але останні дослідження показують, що вона датується періодом між IX і XI століттями. «Цей образ дуже дорогий у набожності Римських Архиєреїв і, зокрема, Франциска, який приїжджає сюди на початку і в кінці кожної своєї Апостольської подорожі, – коментує монсеньйор Рікуперо. – Ця набожність дуже поширена серед єзуїтів: мало хто знає, що коли Маттео Річчі розпочинав свою місію в Китаї, він отримав від Папи маленьку копію ікони, яку взяв з собою».

Дослідження реліквії

Центральним моментом ювілейних відвідин базиліки Santa Maria Maggiore буде молитва під головним вівтарем перед реліквією Святих Ясел, історичну та релігійну цінність яких підтвердили нещодавні наукові дослідження. Пилок, взятий з сикоморових дощечок, походить з географічного регіону Вифлеєму та часів Ісуса. Це підтвердження того, що протягом століть було засвідчено, зокрема, святим Єронімом, тлінні останки якого спочивають у цьому храмі. «Дослідження, – пригадує церемоніймейстер літургійних богослужінь базиліки Santa Maria Maggiore, – були проведені у 2018 році. Приводом стало рішення Папи Франциска передати в листопаді 2019 року фрагмент дощечок францисканцям у Святій Землі».

Двері, що вводять у таємницю Втілення

Папа відкриє Святі Двері базиліки Пресвятої Марії 1 січня 2025 року, в урочистість Пресвятої Богородиці Марії. «Вже в 1390 році, – підсумовує монсеньйор Іван Рікуперо, – зафіксовані свідчення про те, що тут були Святі Двері, через які вірні могли проходити, щоб отримати дар індульгенції. Відвідування цієї базиліки, пов'язаної з Христовим Різдвом, є можливістю для паломників і туристів наблизитися до великої таємниці Боговтілення».