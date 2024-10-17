Завершився візит до Москви кардинала Дзуппі в якості посланця Папи Франциска

Переговори, що відбулися в рамках місії, присвяченої пошукові шляхів до миру в Україні, дали змогу оцінити, що вже зроблено для возз'єднання українських неповнолітніх із сім'ями, а також для обміну полоненими, пораненими та тілами загиблих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Гуманітарним питанням був присвячений візит до Москви Спеціального посланця Святішого Отця кардинала Маттео Дзуппі, Архиєпископа Болоньї та Голови Італійської Єпископської Конференції, що відбувався від 14 до 16 жовтня 2024 року. Як зазначається в повідомленні пресслужби Святого Престолу, під час другого візиту до російської столиці в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск, кардинала супроводив службовець Державного Секретаріату.

У комюніке розповідається, що з цієї нагоди папський посланець зустрівся із Міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, радником президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, уповноваженим при президенті з прав дитини Марією Львовою-Бєловою та уповноваженим при президенті з прав людини Тетяною Москальковою.

«Переговори, що відбулися, дали змогу оцінити, що вже зроблено для возз'єднання неповнолітніх із сім'ями, а також для обміну полоненими, пораненими та тілами загиблих», – читаємо в повідомленні. Крім того, кардинал Дзуппі зустрівся з митрополитом Антонієм, Головою Департаменту зовнішніх церковних стосунків Московського Патріархату, з яким обговорив різні теми, зокрема, гуманітарного характеру.

«В цілому, візит також дав змогу оцінити деякі перспективи щодо продовження гуманітарного співробітництва та відкриття шляхів до довгоочікуваного миру», – завершується комюніке.

Нагадаємо, що 20 травня 2023 р. речник Святого Престолу Маттео Бруні поширив заяву: «Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії, яка ніколи не згасала у Святішого Отця, на те, що це зможе започаткувати мирні процеси».