Кардинал Дзуппі розпочав візит у Москву в рамках місії, яку йому доручив Папа

Метою візиту є зустрічі з представниками влади з метою вивчення додаткових зусиль для сприяння поверненню українських дітей та обмінові полоненими.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Відповідаючи на запитання журналістів, Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні підтвердив, що кардинал Маттео Дзуппі розпочав у понеділок, 14 жовтня 2024 р., другий візит у Москву «в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками влади та оцінити додаткові зусилля з метою сприяння возз’єднанню українських дітей зі своїми рідними та обмінові полоненими, маючи на думці досягнення так очікуваного миру».

Нагадаємо, що 20 травня 2023 р. речник Святого Престолу Маттео Бруні поширив заяву: «Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії, яка ніколи не згасала у Святішого Отця, на те, що це зможе започаткувати мирні процеси».

В рамках цієї місії кардинал Маттео Дзуппі здійснив візити до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна. Також 14 серпня 2024 р., відбулася телефонна розмова між Спеціальним Представником китайського уряду з євроазійських питань Лі Хуеєм та кардиналом Маттео Дзуппі, як посланцем Папи Франциска для пошуків шляхів до миру в Україні. «Під час телефонної розмови було висловлено велике занепокоєння ситуацією та наголошено на необхідності сприяння діалогу між сторонами з відповідними міжнародними гарантіями для досягнення справедливого і тривалого миру», – повідомляла тоді ватиканська пресслужба.