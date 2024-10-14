Святий Престол і Буркіна-Фасо: угода про юридичний статус церковних структур

В Уаґадуґу відбулося підписання додаткового протоколу до угоди, що додатково регулює процедуру видачі свідоцтва про статус юридичної особи церковним структурам на території країни, сприяючи таким чином євангельській місії.

Vatican News

В Уаґадуґу, столиці Буркіна-Фасо, 11 жовтня 2024 р. в Міністерстві закордонних справ було підписано другий додатковий протокол до Угоди між Святим Престолом і Буркіна-Фасо про правовий статус Католицької Церкви в цій країні. Як інформує ватиканська пресслужба, з боку Святого Престолу протокол підписав Апостольський нунцій архиєпископ Майкл Ф. Кротті, з боку Буркіна-Фасо – Карамоко Жан Марі Траоре, Міністр закордонних справ, регіонального співробітництва та у справах громадян за кордоном.

Додатковий протокол, який складається з преамбули, семи статей та додатку, регулює процедуру видачі свідоцтва про реєстрацію юридичної особи за законодавством Буркіна-Фасо канонічним юридичним особам, заснованим у цій країні, сприяючи таким чином їхній євангелізаційній місії, спрямованій на сприяння загальному благу. Угода набула чинності в день її підписання.