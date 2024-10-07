Синод: збірка для парафії в Газі, яка стала центром гуманітарної допомоги

В рамках дня молитви й посту, який проводиться з ініціативи Папи Франциска, учасники синодальної асамблеї заохочені взяти участь в спеціальній ініціативі солідарності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святіший Отець попросив нас сьогодні бути особливо згуртованими в молитві, і, молячись, постити, випрошуючи мир для всього світу. Але молитва і піст не відбуваються без милостині», – нагадується у комюніке, яке у понеділок 7 жовтня 2024 р. поширила Дикастерія служіння милосердя.

У повідомленні відомства, яке очолює кардинал Конрад Краєвський, зазначається, що милостиня має бути такою, що спричиняє нам незручності, адже ми відмовляємося від чогось, що є нашим, щоб поділитися з ближнім, який перебуває у труднощах чи навіть в небезпеці смерті. Таким чином, «справедливим буде» провести збірку серед членів синоду.

Кардинал Краєвський особисто повідомив синодальним отцям і матерям під час відкриття ранкового засідання в понеділок, що перед початком післяобіднього засідання він стоятиме з кошиком при вході до залу Павла VI, щоб зібрати пожертви. Зібрані кошти будуть передані для допомоги виснаженому бомбардуваннями і голодом населенню Гази через католицьку парафію Святої Родини. Ця парафія, яку часто згадує Папа Франциск і з настоятелем якої він щоденно спілкується по телефону, надає допомогу переміщеним особам різного походження та віросповідання.

«Елемозинарій просить усіх бути належно приготованими», – зазначається у повідомленні Апостольської елемозинерії.