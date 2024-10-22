Синод: асамблея розпочала безпосередню працю над Кінцевим документом

Розпочався останній тиждень праці другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів на тему: «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія», який присвячений обговоренню та голосуванню за Кінцевий документ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Учасники синодальної асамблеї, яка від 2 жовтня відбувається у Ватикані, в понеділок, 21 жовтня 2024 р. отримали чернетку Кінцевого документа. «Ми досягли фундаментального моменту», – зазначив Паоло Руффіні, Префект Дикастерії в справах комунікації та голова синодальної Комісії з питань інформації, під час брифінгу у ватиканському пресцентрі, що відбувся того ж дня пополудні.

Ініціативи, пов’язані з Синодом

«У п'ятницю в другій половині дня відбулися зустрічі дослідницьких груп з членами Синоду щодо доручених їм тем», – повідомив Паоло Руффіні на початку зустрічі з журналістами. У понеділок, перед тим, як учасники сесії розпочали ознайомлення з проектом Кінцевого документа кардинал Віктор Мануель Фернандесь, префекть Дикастерії доктрини віри, зробив заяву, що стосується праці «Групи №5», що вивчає тему жіночого дияконату. Він наголосив, що тема належного цінування ролі жінки не вичерпується питанням висвячування дияконес, і ствердження про те, що цей аргумент не досяг зрілості не означає, що немає що робити в інших ділянках. Таким чином він анонсував окрему зустріч на 24 жовтня, під час якої всі охочі запрошені надати свої пропозиції та міркування на цю тему. Як зауважив Руффіні, заяву кардинала Фернандеса, виголошену в присутності Папи, учасники зустріли оплесками. Голова інформаційної комісії також нагадав про ініціативу «Синод спорту», яка відбудеться 25 жовтня, організована ватиканською спортивною асоціацією «Athletica Vaticana» разом з Дикастерією в справах освіти та культури. «Це простір для діалогу з біженцями, паралімпійськими та олімпійськими спортсменами для обговорення питань миру та взаємного служіння», – пояснив він, зазначивши, що численні синодальні отці та матері підтвердили свою участь.

Представлення чернетки Кінцевого документа

Шейла Пірес, секретарка Комісії з питань інформації, представила перебіг першого дня заключного тижня асамблеї, який розпочався Святою Месою в базиліці Святого Петра з особливим призиванням Святого Духа, яку очолив кардинал Маріо Ґрек, Генеральний секретар Синоду. У своїй проповіді кардинал підкреслив, що «Синод слід розглядати як новий початок, спрямований на проголошення всім Божого слова».

Далі розпочалося загальне засідання, яке зібрало в залі 351 особу і яке «розпочалося з медитації отця Редкліффа, зосередженої на темах свободи та відповідальності». А після роздумів було представлено проект Кінцевого документа. Його представив кардинал Жан-Клод Оллеріш, Головний доповідач XVI асамблеї, охарактеризувавши його як «попередній текст, що означає, що він вимагає конфіденційності: не через відсутність прозорості, але щоб зберегти відкрите і спокійне середовище для обговорення».

«Всі учасники отримали примірник тексту, який є результатом спільної роботи, – пояснила Пірес. – Оригінал написаний італійською мовою, а переклади доступні іншими мовами Синоду, але було підкреслено, що італійська версія є основою для проведення дискусії». «Кінцевий документ, – як було ще раз підкреслено, – є не лише плодом обговорень у залі, але спирається на багатий шлях і включає в себе всю роботу, виконану протягом кількох років на різних етапах синодального процесу», – зазначила секретарка Комісії з питань інформації, зазначивши, що «спеціальні доповідачі та експерти доклали чимало зусиль, щоб уважно вислухати те, що було сказано, та розглянули звіти малих груп». Крім того, «важливим як для документа, так і для форумів був внесок богословів». І саме в цьому дусі учасники асамблеї, як зазначила Шейла Пірес, оплесками подякували всім тим, хто долучився до роботи «аплодували всім тим, хто долучився до роботи над ним». Крім того, учасники склали подяку матері Іньяції Анджеліді та отцю Тімоті Редкліффу «за їхні натхненні роздуми, які спрямовували роботу Синоду і підготовку Кінцевого документа».