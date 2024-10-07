Синод: молитвою за мир почалася праця над другим блоком Робочого документа

Головний доповідач представив другий блок «Instrumentum laboris» темою якого є «Стосунки» і разом з учасниками асамблеї згадав пережитий напередодні момент молитви Розарію в базиліці Пресвятої Марії: «Нехай молитва за мир допоможе нам поставити в правильній перспективі роботу, яку ми розпочинаємо сьогодні».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

З думкою про вчорашній день, який «зосередив наш погляд і наші серця на закривавленому світі, в якому ми живемо» через молитву Розарію за мир, яка відбулася в базиліці Пресвятої Марії під проводом Папи Франциска, кардинал Жан-Клод Оллеріш, Головний доповідач XVI Асамблеї Синоду єпископів, заохотив у понеділок, 7 жовтня 2024 р., всіх учасників асамблеї продовжити цю молитву заступництва «за допомогою давньої і традиційної практики посту».

Як відомо, на цей день, що є першою річницею терористичного нападу Хамасу на Ізраїль, Папа проголосив день молитви і посту в намірі миру. До цього заклику приєдналася вся синодальна асамблея, що на початку робочих засідань відзначили Генеральний секретар Синоду кардинал Маріо Ґрек і кардинал Оллеріш, який зробив вступ в опрацювання другого блоку Робочого документа, присвяченого темі «Стосунки».

«Мені здається, що молитва за мир допомагає нам поставити в правильній перспективі працю, яку ми сьогодні розпочинаємо над розділом Instrumentum laboris, присвяченим “Стосункам”: нехай же прагнення миру буде горизонтом наших роздумів і наших обмінів, і нехай Господь вкаже нам шлях, як стати миротворцями на служінні всьому людству», – сказав Архиєпископ Люксембурга, який також склав побажання новим членам Колегії Кардиналів, яких напередодні оголосив Папа, зокрема, присутнім в залі Павла VI.

Стосунки як підтримка життя Церкви

Далі кардинал детально зупинився на модулі, над яким синодальні отці і матері почали працювати. Розділ «Стосунки», за його словами, стосується перспективи зв'язків з Богом, між братами й сестрами та між Церквами, «які підтримують життєздатність Церкви набагато радикальніше, ніж її структури». «Ця павутина стосунків, яка дає особам і спільнотам точки відліку і орієнтири, є багатогранною і проходить через безліч рівнів», – пояснив кардинал Оллеріш, детально зупиняючись на чотирьох параграфах тексту, присвячених темам християнської ініціації, харизм і служінь, хрещального священства і богослужбового священства, а також обміну дарами між різними Церквами в рамках єдиної Церкви.

Конкретність а не абстрактність

Викликом для роботи в найближчі дні, за словами ієрарха, є «налаштуватися на рух, який надихає Instrumentum laboris», досягаючи «життя і конкретних практик наших спільнот». «Було б легко залишитися на загальному рівні і обмежитися наголошуванням на важливості стосунків для розвитку осіб і спільнот», – сказав він, але ризик полягає в тому, щоб породити щось не дуже плідне там, де Божий люд чекає від нас «вказівок і пропозицій» про те, як можна зробити «стосунки всередині наших Церков більш прозорими і гармонійними», а також про те, як «перейти від пірамідального способу здійснення влади до синодального способу».

Головний доповідач Синоду також зазначив, що Instrumentum laboris в цій частині як і в наступних, також постарався зібрати з Підсумкового звіту попередньої сесії низку пропозицій, щодо яких минулого року було досягнуто консенсусу, але не повного визначення. Тепер вони наново пропонуються, але у формі, яка «ще не є остаточною». Йдеться про свідомий вибір «залишити цій Асамблеї право зробити останній крок». «Робота, яку ми розпочали рік тому, тепер чекає на завершення», – сказав кардинал Оллеріш, рекомендуючи не впадати ні в «надмір абстракції», ні в «надмір прагматизму», але «накреслити контури конкретних пропозицій, які потім окремі Церкви будуть покликані пристосувати до різних обставин».