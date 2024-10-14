Синод: конкретні пропозиції щодо відповідальності всіх за місію Церкви

Під час чергового брифінгу відповідальні за комунікацію під час XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів представили праці засідань, що відбулися наприкінці минулого тижня та у понеділок вранці. Серед тем, які обговорювалися, – процеси прийняття рішень, підзвітність, роль жінок і мирян.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Багато конкретних пропозицій, заснованих на різному досвіді, висловлені в умовах повної прозорості, спрямовані проти всіх видів зловживань і на посилення ролі мирян, зокрема, жінок і молоді. Такими є основні напрямки синодальної роботи, про які в понеділок, 14 жовтня 2024 р., було повідомлено на брифінгу для журналістів, що відбувся у пресцентрі Святого Престолу.

Досвід з різних контекстів

Шейла Пірес, секретарка Комісії з питань інформації, насамперед підбила підсумки роботи понеділкового ранку, тобто дев'ятого загального зібрання, що відбулося в присутності Папи Франциска, а також суботнього ранку та п'ятничного післяобіддя, що були присвячені розділові «Шляхи» Робочого документа, розглядаючи такі теми, як «Процеси прийняття рішень», «Прозорість, підзвітність, оцінювання». Зокрема, «було дуже важливо почути, – зазначила Пірес, – про досвід Китаю, Аравійського півострова, Амазонії, Сейшельських островів і Сахелю з цих питань». І саме цей досвід «висвітлив такі проблеми, як, наприклад, труднощі в пошуку гармонії між християнськими традиціями і місцевими обрядами або з місцевими цивільними нормами про шлюб», тощо.

Роль католицьких шкіл

У різних виступах, як зазначила Пірес, «багато говорилося про важливість залучення дітей у життя Церкви, що не говорити тільки про дітей, але й з дітьми». Серед інших моментів, згаданих у виступах, було визнання цінності катехитів, важливість «слухання молоді, тому що іноді вибираються певні теми і питання, в той час, як вони зацікавлені в чомусь іншому». Крім того, за її словами, «йшлося також про залучення католицьких шкіл до процесу євангелізації та виховання, оскільки вони є важливим ресурсом для Церкви. У деяких частинах світу, однак, держава заволоділа цими школами, і там нав'язується порядок денний, що суперечить церковному вченню».

Роль жінок і захист від зловживань

«Гучними оплесками була зустрінута доповідь про насильство, якого зазнають черниці, в тому числі під час формації: йдеться не тільки про сексуальне насильство, але й про зловживання владою, совістю та духовністю», – зазначила Шейла Пірес. «Було сказано, що є богопосвячені жінки, які багато працюють, особливо для того, щоб досягти найбільш вразливих, але ті ж жінки, коли стикаються з проблемами сексуального або іншого насильства, не в змозі висловити свою занепокоєність», та «через патріархальне ставлення суспільства вони мовчать». У зв'язку з цим було запропоновано «запровадити в дієцезіях і єпископських конференціях процедури і системи для вирішення цих питань». Це однією пропозицією в цьому плані було «переглянути контрактну політику, щоб гарантувати гідність богопосвяченим жінкам, але також і мирянам загалом».

Щодо теми жінок, то у виступах, як підсумувала Пірес, «було відзначено, що в більшості семінарій бракує жіночої присутності богопосвячених осіб або мирянок у процесі формування священників, так само як бракує досвідчених мирян». Участь жінок, натомість, була названа фундаментальною, тому що вони «здатні побачити те, чого не бачать інші, гарантуючи збалансоване формування та збагачуючи загальну програму для майбутніх священників».

Колегіальні органи для допомоги в прийнятті рішень

У своєму виступі під час брифінгу Паоло Руффіні, Префект Дикастерії у справах комунікації та голова Комісії з питань інформації, зауважив, що «багато місця на останніх трьох загальних зібраннях було приділено темі процесів прийняття рішень». У зв'язку з цим, за його словами, «неодноразово наголошувалося на необхідності створення рад мирян, авторитетних і досвідчених, щоб уникнути перевантаження тягарями тих, хто займає відповідальні посади». «Щодо цього, в деяких виступах говорилося, – підкреслив доповідач, – що багато неправильних рішень в минулому щодо випадків насильства над дітьми в Церкві були прийняті єпископами, які, ймовірно, були ізольовані або перебували під тиском. Тому було запропоновано запровадити в дієцезіях дорадчі комітети, які можуть допомогати єпископу не тільки для посилення захисту і запобігання, але також у випадку, якщо звинувачені, але потім визнані невинними священники потребують реінтеграції та відновлення довіри».

Важливість підзвітності

«У цьому ж ключі, – сказав далі префект, – було наголошено, що прозорість є фундаментальним елементом у синодальній Церкві, особливо у сферах захисту від насильства та фінансів. Ця прозорість, як було підкреслено в інших виступах, завжди повинна бути збалансована з конфіденційністю, повагою до приватного життя і чутливої інформації». Руффіні розповів, що також обговорювалася тема підзвітності, зупиняючись «на важливості звітування: всі ми погоджуємося, як було сказано, з необхідністю бути підзвітними, проте було поставлено питання, перед ким ми підзвітні – перед світом, громадською думкою, журналістами?». Тому «пріоритетом є звітувати насамперед перед Богом, перед спільнотою, щоб не потрапити в пастку звітування саме перед тими інстанціями, які не є євангельськими». І, додав голова інформаційної комісії, необхідно «звітувати перед Церквою, а не перед будь-яким людським контекстом, згідно з принципами Євангелія. Ми не рада директорів, а містичне тіло Христа, святий Божий люд».