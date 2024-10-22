Пролонговано на чотири роки Тимчасову угоду з КНР про призначення єпископів

Документ, текст якого конфіденційний і який стосується важливого в житті Церкви питання призначення єпископів, набрав чинності шість років тому та двічі пролонгувався на два роки.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У вівторок, 22 жовтня 2024 р., пресслужба Святого Престолу поширила повідомлення про те, «Святий Престол і Китайська Народна Республіка, беручи до уваги консенсус, досягнутий щодо плідного застосування Тимчасової Угоди про призначення єпископів, після відповідних консультацій та оцінок, домовилися продовжити її дію ще на чотири роки, починаючи з сьогоднішнього дня».

Нагадаємо, що згадана Тимчасова угода була підписана 22 вересня 2018 року та набрала чинності через місяць на дворічний термін. Відповідно, 22 жовтня 2020 року та 22 жовтня 2022 року повідомлялося про її пролонгацію на наступні два роки.

«Ватиканська сторона залишається налаштованою на продовження шанобливого і конструктивного діалогу з китайською стороною для розвитку двосторонніх стосунків на благо Католицької Церкви в країні і всього китайського народу», – зазначається у повідомленні ватиканської пресслужби про чергову пролонгацію документа, але вже на чотирирічний термін.

Тимчасова угода поклала край десятиліттям єпископських свячень, які відбувалися без папської згоди. За останні шість років ситуація змінилася: відбулося приблизно десять призначень і хіротоній, а також офіційне визнання деяких ієрархів, які раніше не визнавалися китайською владою. Знаком нової співпраці є також участь єпископів з материкового Китаю у Синодах у Ватикані та в інших заходах у Європі та Америці, а також присутність молоді на минулорічних СДМ у Лісабоні.