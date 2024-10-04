Генеральний Секретар Синоду про подальшу працю «дослідницьких груп»

Праця робочих груп, скликаних для дослідження певних тем, які вийшли на яв під час першої сесії ватиканської асамблеї синоду про синодальність триватиме до червня наступного року. Кожен має можливість внести свої пропозиції чи зауваження.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Робота 10 дослідницьких груп, створених за дорученням Святішого Отця для поглибленого вивчення богословських питань, представлених у підсумковому звіті першої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, нерозривно пов'язана з синодальним шляхом і особливо з синодальним стилем, який ми, як Церква, стараємося впроваджувати», – читаємо в комюніке, яке кардинал Маріо Ґрек, Генеральний Секретар Синоду, поширив на початку другої сесії синодальної асамблеї, яка 2 жовтня 2024 року розпочалася у Ватикані.

Завдання дослідницьких груп

Нагадаємо, що у лютому 2024 року було оприлюднене розпорядження Папи Франциска про створення таких груп для поглибленого вивчення деяких тем, що виникли під час першої сесії. Як зазначалося тоді, внесок дослідницьких груп буде корисним інструментом для роздумів всієї Церкви, але не буде безпосередньо предметом обговорення та розпізнання другої сесії Синоду. У березні було повідомлено, що Святіший Отець доручив цим групам розглянути наступні питання: деякі аспекти стосунків між Східними Католицькими Церквами та Латинською Церквою; уважність до волання бідних; місія в цифровому середовищі; перегляд Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis в місіонерській синодальній перспективі; деякі богословські та канонічні питання, пов’язані з конкретними формами служіння; перегляд у синодальній та місійній перспективі документів, що регулюють стосунки між єпископами, богопосвяченим життям, церковними спільнотами; деякі аспекти постаті та служіння єпископа у синодально-місійній перспективі; роль Папських Представників у місіонерській синодальній перспективі; богословські критерії та синодальні методології для спільного розпізнавання суперечливих доктринальних, душпастирських та етичних питань; застосування плодів екуменічного шляху в церковних практиках.

Праця триває до червня 2025 року

Під час першого загального засідання другої сесії, що відбулося пополудні 2 жовтня, було представлено напрацювання цих дослідницьких груп, до складу яких значною мірою увійшли учасники асамблеї. У цьому контексті кардинал Маріо Ґрек повідомив, що групи та комісія з канонічних питань працюватимуть до червня 2025 року, і щоб дійсно відповідати закликові до синодальності, «вони покликані залишатися відкритими» на участь Божого люду. Це означає, що протягом зазначеного періоду «всі матимуть можливість надіслати свої внески, зауваження, пропозиції». «Пастирі та церковні лідери, але також і перш за все кожен віруючий, чоловік чи жінка, а також кожна група, асоціація, рух чи спільнота можуть взяти участь, зробивши свій власний внесок», – наголошує Генеральний Секретар Синоду, додаючи, що завдання збирати цей матеріал і передавати його відповідним групам покладається на Генеральний секретаріат.