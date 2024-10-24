Архиєпископ Форте: «Dilexit nos» – ключ до розуміння вчення Папи Франциска

У Ватиканському пресцентрі відбулося представлення четвертої енцикліки Папи Франциска, яка присвячена набожності до Пресвятого Ісусового Серця.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Остання енцикліка Папи Франциска є ключем до розуміння всього його вчення. На це звернув увагу архиєпископ Бруно Форте, Митрополит Кʼєті-Васто, який у четвер, 24 жовтня 2024 р., представив у Ватиканському прес-центрі енцикліку «Dilexit nos». Італійський богослов зазначив, що той факт, що Святіший Отець подав навчання про Пресвяте Серце Ісуса саме у формі енцикліки свідчить про важливість, яку він надає цьому документу, який він адресує всій Церкві та кожному зокрема.

З джерела любові

Архиєпископ Форте навів слова Святішого Отця про те, що «зміст цього документа дозволяє нам відкрити, що те, що було написано в соціальних енцикліках Laudato si' і Fratelli tutti, не є чужим для нашої зустрічі з любов'ю Ісуса Христа, тому що, спираючись на цю любов, ми стаємо здатними формувати братерські зв'язки, визнавати гідність кожної людини і разом дбати про наш спільний дім». Він зазначив, що «послання, яке Папа дав Церкві та всьому людському роду, випливає з єдиного джерела, представленого тут у найяскравіший спосіб: Христос Господь і Його любов до всього людства». Ієрарх додав, що саме цій істині Хорхе Маріо Берґольйо присвятив усе своє життя і «продовжує присвячувати в своєму служінні Єпископа Риму і пастиря Вселенської Церкви».

Любов у центрі всього

У своїй презентації італійський богослов говорив, серед іншого, про важливість серця і про плоди набожності до Пресвятого Серця. Він нагадав, що значна частина роздумів була натхненна неопублікованими текстами недавно померлого аргентинського єзуїта о. Дієго Фареса, якого о. Бергольйо прийняв до Товариства Ісуса. «Все, що ми переживаємо, поєднується в серці», – зазначив архиєпископ Форте. Він вказав на те, що «чимало дрібних речей, з яких складається життя, так і великі рани, спричинені війнами, насильством, хворобами і смертю, торкаються нас у серці», а «ті, хто не помічає цього, показують, що вони зачерствіли». Він підкреслив, що перед обличчям «сильного натиску» секуляризації, яка «тяжіє до світу, вільного від Бога», набожність до Пресвятого Серця «допомагає нам поставити в центрі всього любов».

Поглиблюючи цінності нашого серця

Беручи участь у презентації енцикліки, с. Антонелла Фраккаро зазначила, що новий папський документ звеличує нашу зустріч з любов'ю Ісуса Христа, бо, спираючись на цю любов, ми стаємо здатними формувати братерські стосунки. Італійська черниця, яка є фахівцем з вчення і життя згаданого в документі святого Шарля де Фуко, підкреслила, що цією енциклікою Папа Франциск супроводжує нас у поглибленні цінностей нашого серця. Вона зазначила, що «Dilexit Nos» передусім озвучує деякі питання, які виникають у нас у цей час: як дійсно зрозуміти іншого таким, яким він є? Як дізнатися правду про себе в контексті, що значною мірою обумовлює наші рішення? Як ми любимо власне життя і з якою любов'ю ставимося до життя інших? Черниця нагадала, що, в остаточному підсумку, «я – це моє серце», бо саме воно вирізняє мене, формує мою духовну ідентичність і об'єднує в сопричасті з іншими людьми. Вона зазначила, що алгоритм, який діє в цифровому світі, показує, що наші думки і рішення волі є набагато більш «стандартними», ніж ми можемо собі уявити. Їх легко передбачити і ними легко маніпулювати. З серцем все інакше. Вона підкреслила, що світ може змінитися, якщо почати з серця. Цитуючи Папу Франциска, вона наголосила, що наше серце, «з'єднане з Серцем Христовим, здатне на соціальне диво. Серйозне ставлення до серця має соціальні наслідки».