Переставився до вічності кардинал Ренато Рафаелле Мартіно

Вислужений голова Папських рад у справах душпастирства мігрантів і подорожуючих та «Справедливість і мир», він вступив на дипломатичну службу Святого Престолу в 1960-х роках. Протягом шістнадцяти років був постійним спостерігачем при ООН в Нью-Йорку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 28 жовтня 2024 р., у Римі на 92-му році життя перестало битися серце кардинала Ренато Рафаелле Мартіно, вислуженого голови Папської Ради у справах душпастирства мігрантів і подорожуючих та Папської Ради «Справедливість і мир», заслуженого ватиканського дипломата. Від 2014 року він був кардиналом-протодияконом.

Біографічна довідка

Кардинал Ренато Рафаелле Мартіно народився в Салерно на півдні Італії 23 листопада 1932 року, був висвячений на священника 20 червня 1957 року і здобув освіту в галузі канонічного права. У 1962 році вступив на дипломатичну службу Святого Престолу і працював у нунціатурах в Нікарагуа, на Філіппінах, в Лівані, Канаді та Бразилії. У 1970-1975 роках очолював відділ співпраці з міжнародними організаціями в Державному Секретаріаті. У 1986 році був призначений Постійним спостерігачем Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Через 16 років, 1 жовтня 2002 року, святий Іван Павло ІІ призначив його головою Папської Ради «Справедливість і мир». Вже на початку свого мандату архиєпископ Мартіно звернув увагу на складну ситуацію у Венесуелі та серйозний громадянський конфлікт у Кот-д'Івуарі, не забракло його голосу з приводу трагічної ситуації на Близькому Сході.

На консисторії 21 жовтня 2003 року Іван Павло ІІ ввів його в кардинальський сан. 25 жовтня 2004 року очолювана ним дикастерія опублікувала довгоочікуваний «Компендіум соціальної доктрини Церкви». Папа Венедикт XVI 11 березня 2006 року призначив його також головою Папської Ради в справах душпастирства мігрантів і подорожуючих, а 28 лютого 2009 року прийняв зречення; 24 жовтня того ж року кардинал Мартіно склав повноваження голови Папської ради «Справедливість і мир».

Поточний склад Колегії кардиналів

Похорон кардинала Мартіно відбудеться в середу, 30 жовтня. Богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. На завершення Папа Франциск здійснить обряди Ultima Commendatio та Valedictio.

Після смерті кардинала Мартіно Колегія кардиналів складається з 233 кардиналів, з яких 121 є виборцями і 112 не мають права брати участь у конклаві в зв’язку з досягненням 80-річчя.