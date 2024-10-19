Захист неповнолітніх: невдовзі буде опублікований річний рапорт

Публікація була анонсована під час пленарного засідання Папської комісії захисту неповнолітніх. Метою документа, про який просив Папа, є дати оцінку політиці та процедурам, прийнятим в Церкві, і запропонувати рекомендації для постійного вдосконалення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Папська комісія захисту неповнолітніх готує публікацію пілотного Щорічного звіту про політику і процедури захисту в Католицькій Церкві. Звіт обговорювався під час осінньої пленарної асамблеї, що проходила в Римі від 7 до 11 жовтня 2024 року. В комюніке, поширеному цими днями, зазначається, що робочі сесії також були присвячені зміцненню спроможності захисту на місцях через ініціативу Memorare, а також оцінці та перегляду принципів політики захисту, що містяться в «Рамках універсальних керівних принципів».

Мета Щорічного рапорту

У повідомленні для преси Папська комісія пояснює, що метою Щорічного звіту, який Папа Франциск попросив підготувати у 2022 році, є надати оцінку характеру та ефективності охоронної політики і процедур у Церкві, а також запропонувати рекомендації для їхнього постійного вдосконалення. Пленарне засідання також розглянуло проект наступного звіту, що охоплює календарний рік 2024/2025, що, як сподіваються, послужить механізмом для стійких і перевірених змін у підході Католицької Церкви до служіння захисту.

Співпраця з місцевими Церквами

Що стосується розробки «Рамкових універсальних керівних принципів», то були розглянуті відгуки, отримані на сьогоднішній день від місцевих Церков, а також результати пілотного етапу їх реалізації в співпраці з церквами в Коста-Ріці, Зімбабве, Польщі та Того. Наступним кроком буде інтеграція результатів цього етапу в консолідовану систему захисту, що залишається головною, довгостроковою стратегічною метою. Пленарне засідання також оцінило результати зустрічей з 13 єпископськими конференціями, які відбулися протягом останніх шести місяців в рамках візитів ad Limina до Риму. Ці зустрічі дають можливість дізнатися про місцеві процедури захисту та визначити місцеві Церкви, яким бракує ресурсів для надання адекватної допомоги. У світлі всього цього Асамблея оцінила програму розбудови потенціалу у сфері захисту, якою є ініціатива «Memorare», та її відповідність вимогам, викладеним в Апостольському листі «Vos estis lux mundi». Ініціатива, спрямована на допомогу місцевим Церквам у створенні структур для прозорого та підзвітного прийняття та розгляду скарг, а також для надання професійної підтримки тим, хто постраждав від зловживань, наразі активно реалізується в кількох національних єпископських конференціях та конференціях богопосвячених осіб у Латинській Америці, Африці та Азії. Незабаром програма також розпочнеться з 12 іншими місцевими Церквами.