Кардинал Паролін очолив відзначення 60-річчя місії Святого Престолу при ООН

Державний Секретар відслужив Святу Месу в нью-йоркській церкві Святої Родини з нагоди шістдесятої річниці приєднання Святого Престолу до Організації Об'єднаних Націй в якості спостерігача. На прийомі з постійними представниками, прихильниками та послами кардинал повторив заклик до братерства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio - Ватикан

«Експертка з людяності», яка протягом шістдесяти років відстоює гідність кожної людини, права людини, починаючи з права на життя, підтримує соціальну справедливість та економічний розвиток, захищає довкілля, підносить свій голос на захист позбавлених голосу. Насамперед, мігрантів, біженців, переміщених осіб. Кардинал П'єтро Паролін використав незабутній вислів Павла VI, першого Папи, який відвідав Організацію Об'єднаних Націй у 1965 році, щоб окреслити роботу, проведену Святим Престолом в ООН протягом останніх шести десятиліть. Тобто, відтоді, як він у 1964 році приєднався до сім'ї ООН як держава-спостерігач. У понеділок, 30 вересня 2024 року, Державний Секретар Святого Престолу відслужив Святу Месу з нагоди цієї річниці в храмі Святої Родини в Нью-Йорку, що стало завершальним заходом його візиту в США для участі в Тижні високого рівня 79-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Просувати гідність людини

Присутнім на святкуванні, серед яких були члени дипломатичного корпусу при ООН та друзі Постійної місії спостерігачів Святого Престолу, кардинал зачитав подяку від Папи Франциска. Потім він зосередився на літургійних читаннях, зокрема з Євангелії, яке повторює заклик Христа «захищати, піклуватися і служити». «Бути християнином означає підтримувати гідність наших братів і сестер, боротися за неї, жити заради неї, – сказав кардинал Паролін, – саме в цій логіці служіння малим і тим, хто не має голосу, знаходить своє місце і сенс присутність Святого Престолу на рівні міжнародної спільноти».

На захист прав, довкілля, беззахисних і забутих

Протягом останніх шістдесяти років, відколи він приєднався до Організації Об'єднаних Націй як держава-спостерігач, «Святий Престол, – підкреслив Державний Секретар, – не припиняє захищати людську гідність, захищати права людини, зокрема, найфундаментальніше право з усіх: право на життя; не перестає бути речником соціальної справедливості, економічного розвитку та захисту довкілля; виступати на захист беззахисних і забутих: мігрантів, біженців і переміщених осіб». Праця, яка здійснюється на шляху, який проклав сам Ісус, тобто, «служіння». «Служіння тим, хто потребує і не може нічого дати натомість. Приймаючи тих, хто перебуває на узбіччі, тих, ким нехтують, ми приймаємо Ісуса, тому що Він є там», – підсумував кардинал Паролін.

Моральний голос на підтримку миру й справедливості

Про це покликання і зусилля Святого Престолу Державний Сектретар нагадав також у своєму короткому вступному слові на прийомі з нагоди шістдесятиріччя присутності в Організації Об'єднаних Націй, що відбувся в залі при храмі Святої Родини в Нью-Йорку. Ця подія, зазначив він, «дає нам можливість замислитися над нашим спільним шляхом, відсвяткувати наші досягнення і поновити нашу відданість благородним ідеалам, які нас усіх об'єднують». Звертаючись до делегатів, постійних представників, прихильників, послів, членів ООН і всіх присутніх на вечорі, кардинал Паролін нагадав про функцію Святого Престолу в ООН з 1964 року – функцію «спостерігача», що не означає, що він «пасивно і відсторонено» спостерігає за розвитком подій. Також кардинал пояснив, що Святий Престол ніколи не пропонував себе «як політичний суб'єкт, який прагне влади або впливу», він був і залишається «моральним голосом, який підтримує мир, справедливість і людську гідність».