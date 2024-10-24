Синод: обрано нових членів Звичайної ради Генерального Секретаріату

Цей орган, який очолює Папа, є складовою частиною Генерального Секретаріату Синоду. До його складу входять 17 членів, дванадцять з яких були обрані у другій половині дня 23 жовтня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Під час 15-го загального зібрання Синоду Єпископів було обрано нових членів Звичайної ради Генерального секретаріату Синоду. Щодо чинної Інструкції, яка регулює роботу Асамблеї, Папа вніс зміну, яка доводить загальну кількість членів до 17, дванадцять з яких були обрані у другій половині дня 23 жовтня 2024 р. з числа дієцезіальних/єпархіальних єпископів або прирівняних до них, які є членами цієї Асамблеї: один від Східних Католицьких Церков, один з Океанії, та по два з Північної Америки, Латинської Америки, Європи, Африки та Азії.

До них приєднаються чотири члени, призначені Папою, а також, у відповідний час, очільник дикастерії Римської курії, відповідальної за справи, які стосуються теми наступного Синоду. Згідно з Апостольською Конституцією Episcopalis Communio (п. 24, 1-3), Звичайна рада Генерального секретаріату відповідає за підготовку та проведення наступної Звичайної загальної асамблеї.

Члени Звичайної ради вступають на посаду після закінчення Звичайної загальної асамблеї, яка їх обрала; вони є членами наступної Звичайної загальної Асамблеї і припиняють свої повноваження, коли остання розпускається. Рада, яку очолює Папа, є невід'ємною частиною Генерального секретаріату. Вона відіграватиме фундаментальну роль як у впровадженні в життя напрацювань цього синодального процесу про синодальність, так і в підготовці до наступного Синоду.

Обрані члени Ради:

ВІД СХІДНИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВ

Блаженніший Юсеф Абсі, Патріарх Антіохійський, Глава Греко-Мелхітської Католицької Церкви

ВІД ОКЕАНІЇ

Преосвященний Тімоті Джон Костелло, S.D.B., Архиєпископ Перта (Австралія)

ВІД ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Преосвященний Даніель Ернест Флорес, Єпископ Браунсвілльський (Сполучені Штати Америки)

Преосвященний Ален Фобер, Єпископ Велліфілда (Канада)

З ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Кардинал Луїс Хосе Руеда Апарісіо, Архиєпископ Боготи (Колумбія)

Преосвященний Хосе Луїс Азуахе Аяла, Архиєпископ Маракайбо (Венесуела)

ВІД ЄВРОПИ

Кардинал Жан-Марк Авелін, Архиєпископ Марселя (Франція)

Преосвященний Ґінтарас Ґрушас, Архиєпископ Вільнюський (Литва)

ВІД АФРИКИ

Кардинал Дьєдонне Нзапалаінґа, C.S.Sp., Архиєпископ Банґі (Центральноафриканська Республіка)

Преосвященний Ендрю Фуаня Нкеа, Архиєпископ Баменди (Камерун)

ВІД АЗІЇ

Кардинал Філіпе Нері Антоніо Себастьян До Розаріо Феррао, Архиєпископ Ґоа і Дамао (Індія)

Преосвященний Пабло Віржиліо С. Давід, Єпископ Калоокана (Філіппіни)