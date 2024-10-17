Учасники саміту міністрів на тему інвалідності відвідали музей Радіо Ватикану

Делегація міністрів, які брали участь у Саміті G7 з питань інвалідності та інклюзії, що проходив в Ассізі та Перуджі, відвідала історичний музей Папського Радіо, що розташований в «Палаці Марконі». Візит став нагодою підкреслити, що комунікація також повинна служити інклюзивному суспільству.

Vatican News

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Момент культури, солідарності та інклюзії. Після аудієнції з Папою Франциском, яка відбулася 17 жовтня 2024 р. в Апостольському палаці, міністри у справах осіб з інвалідністю країн «Великої сімки» відвідали «Палац Марконі» у Ватиканських садах, де міститься історичний музей Ватиканського Радіо. Вітаючи делегацію під проводом італійського міністра у справах людей з інвалідністю Алессандри Локателлі, Префект Дикастерії у справах комунікації Паоло Руффіні побажав міністрам і надалі спільно працювати «заради майбутнього, в якому кожна людина, незалежно від її здібностей, зможе почуватися невід'ємною частиною суспільства, бо тільки так ми зможемо крок за кроком по-справжньому втілювати в життя мрію про суспільство, в якому ніхто не буде виключеним».

Паоло Руффіні нагадав, що так само, як майже сто років тому, коли завдяки винахідливості Гульєльмо Марконі народилося Радіо Ватикану, так і сьогодні Святий Престол ставить технології на служіння комунікації, яка долає будь-які бар'єри. Він згадав про проект «Nessuno Escluso» (Ніхто не виключений) та додаток «Ватикан для всіх», які мають на меті саме сприяти комунікації, що дбає про тих, хто перебуває на узбіччі. Відвідини музею Радіо Ватикану супроводжувалися сніданком, який організувала Італійська Єпископська Конференція, а приготували молоді люди з «Locanda dei Girasoli», кейтерингової служби, яка поєднує увагу до якісної кухні з залученням молодих людей з синдромом Дауна, синдромом Вільямса та іншими когнітивними порушеннями.