У Ватикані представили «Луче» – офіційний талісман Ювілею 2025

Фігурка паломниці з широко розплющеними очима покликана стати символом діалогу між поколіннями та нагадуванням про послання надії і гостинності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Паломниця, одягнена в типові елементи одягу мандрівника: жовтий плащ, щоб захиститися від негоди, заляпані брудом черевики, які свідчать про вже пройдений шлях. В руках вона тримає посох паломника, на шиї – місіонерський хрест. Це Луче, офіційний талісман Ювілею 2025, який під час пресконференції, що відбулася 28 жовтня 2024 р. у Ватиканському пресцентрі, представив архиєпископ Ріно Фізікелла, пропрефект Дикастерії у справах євангелізації для відділу з фундаментальних питань євангелізації в світі, що відповідальна за проведення чергового Святого Року.

Як зазначається на офіційному сайті Ювілею 2025, Луче була задумана у стилі поп-культури, яку особливо цінує молодь, і несе в собі послання надії та гостинності. Виконана в стилі манґи, Луче особливим чином відзначається своїми очима, що випромінюють світло, яке є символом надії, яка народжується в серці кожного паломника, вони також відображають прагнення духовності та сполучення з божественним, а також несуть універсальне послання миру та братерства. Зрештою, її імʼя – Луче, з італійської означає «світло». Рішення створити талісман-маскот є вираженням наміру залучити молоді покоління та розвивати діалог між поколіннями.

Презентація на «Lucca Comics & Games»

Познайомитися із Луче цими днями можна в її павільйоні, організованому в рамках цьогорічного випуску «Lucca Comics & Games», найважливішого європейського ярмарку, присвяченого коміксам, іграм, відеоіграм, анімаційним фільмам, фантастичній літературі, ілюстраціям і телесеріалам, який відбувається в місті Лукка в італійському регіоні Тоскана. Це вперше в історії дикастерія Святого Престолу бере участь у цьому фестивалі.

«Ми раді, що можемо брати участь, це буде можливість представити офіційний талісман Ювілею, Луче, символ надії та братерства, цінностей, які ідеально відповідають тематиці фестивалю, – зазначив пропрефект Дикастерії у справах євангелізації архиєпископ Ріно Фізікелла. – Ми вважаємо, що така виставка, як Lucca Comics & Games, дасть нам змогу говорити з молодими поколіннями на тему надії, яка є як ніколи центральною у євангельському посланні».

Павільйон Святого Року розташований в архиєпископському палаці в м. Лукка, (Piazzale Mons. Giulio Arrigoni, 2) та відкритий для відвідувачів від 30 жовтня до 3 листопада. Відвідувачі мають нагоду зустрітися з Луче та отримати інформацію про ювілейні заходи.