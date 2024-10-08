Дикастерія у справах мирян, сімʼї та життя: оновлено склад молодіжної ради

З різних регіонів світу та з міжнародних рухів, асоціацій та спільнот походять юнаки та дівчата, які отримали трирічний мандат як члени Міжнародної молодіжної ради, що з 2019 року підтримує Дикастерію у її праці в сфері молодіжного служіння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Дикастерія у справах мирян, сімʼї та захисту життя повідомила про призначення нових членів International Youth Advisory Body (IYAB), міжнародної молодіжної ради, яка діє при цьому відомстві Римської курії. У комюніке зазначається, що 20 молодих людей, які отримати трирічний мандат, походять з різних частин світу й представляють рухи, асоціації та міжнародні спільноти.

Перша група, призначена на період 2019-2023 років, постала у відповідь на «конкретне прохання Заключного документа Синоду 2018 року, який закликав до створення такого органу для підтримки діяльності Дикастерії», як читаємо в розповсюдженому повідомленні. Нагадаємо, що згаданий синод був присвячений саме молоді. За час свого мандату юнаки і дівчата долучилися до низки проектів Генерального секретаріату Синоду та Дикастерії у справах комунікації, а також допомогли організувати СДМ у Лісабоні.

Новоскликана група, як і попередня, виконуватиме «консультативно-пропозиційну» функцію, співпрацюючи «в синодальному стилі» для поглиблення питань, пов'язаних із молодіжним душпастирством та іншими темами, що становлять більш загальний інтерес. Перше засідання з новими членами заплановане на грудень у Римі. У повідомленні також наведені 20 імен нових радників і країни їхнього походження.