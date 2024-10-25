Частотний розклад на зимовий період 2024-2025

Для тих, хто слухає наші передачі через радіоприймач на коротких хвилях, повідомляємо, що, як звичайно, у цей період року, трансляції відбуватимуться на інших радіочастотах.

В останню неділю жовтня Європа переходить на зимовий вимір часу, а у зв’язку з зміною активності сонця та з огляду на міжнародні угоди щодо використання частот, в наших трансляціях настають частотні зміни.

Отож, від неділі, 27 жовтня 2024 р., в Україні наші передачі о 19:40 київського часу слухайте на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц та 41-го метра частотою 7360 кГц. Повтор цих передач можна буде прослухати вранці, о 7:20 київського часу, на тих самих хвилях 41-го метра частотою 7360 кГц та 31-го метра частотою 9710 кГц.

Згадані передачі можна слухати в прямому ефірі, а також у повторі о 23:00 та наступного дня о 7:40 та 9:30 київського часу через стрімінговий сервіс на порталі VaticanNews, та за допомогою додатка для смартфонів.

Недільна Свята Літургія транслюватиметься без змін о 9:05 київського часу на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц і 25-ти метрів частотою 11815 кГц, а також у потоковому сервісі.