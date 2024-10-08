Синод: обрано комісію, що готуватиме Кінцевий документ; збірка для Гази

Підсумки збірки на підтримку гуманітарного служіння католицької парафії в Газі, обрання комісії для редагування Кінцевого документа, доповіді напрацювань мовних груп і вільні виступи були представлені під час чергового брифінгу, присвяченого перебігові XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів у Ватикані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Шістдесят дві тисячі євро було зібрано в рамках збірки для людей, які страждають від війни в Газі, яку перед післяобіднім засіданням Синоду єпископів у Ватикані в понеділок, 7 жовтня 2024 р., проводив Апостольський елемозинарій кардинал Конрад Краєвський. Про це повідомив Паоло Руффіні, Префект Дикастерії в справах комунікації та голова Синодальної Комісії з питань інформації, під час брифінгу 8 жовтня 2024 р. у Ватиканському пресцентрі. Він зазначив, що саме Префект Дикастерії служіння милосердя представив результати збірки: 32 тисячі євро пожертвували учасники Синоду, а ще 30 тисяч – Апостольська елемозінерія. Кошти, як зазначив кардинал Краєвський, були переслані в дипломатичне представництво Святого Престолу в Єрусалимі та вже доступні для настоятеля храму Святої Родини в Газі о. Ґабріеля Романеллі. Учасники Синоду, за словами Паоло Руффіні, оплесками зустріли відеоподяку, яку надіслав священник разом з кількома підлітками та парафіянами.

Редакційна комісія Кінцевого документа

Голова Комісії з питань інформації також повідомив, що головна частина ранкового засідання у вівторок, яка зібрала в залі Павла VI 350 учасників асамблеї, була присвячена обранню 7 з 14 членів Комісії з підготовки проекту Кінцевого документа (Інші четверо входять до неї з огляду на свої посади, а трьох призначає Папа). Секретар Комісії монсеньйор Ріккардо Баттоккіо перед голосуванням нагадав, що Комісія не займається безпосередньо написанням документа, але наглядає за робочим проектом.

Звіти мовних груп

Після голосування за членів комісії настала черга доповідей від мовних груп, що є «новизною цієї асамблеї». Зокрема, за словами Паоло Руффіні, «доповідачі підкреслили важливість християнського втаємничення, стосунків для досягнення дедалі більш синодальної Церкви, синодального навернення, яке є необхідним, а також навернення у стосунках». Далі вони підкреслили «зв'язок між харизмами та служіннями» і говорили «про те, як уникнути клерикального нарцисизму, про важливу роль богопосвяченого життя, про служіння слухання, про диференційоване розпізнавання служінь, пов'язуючи його з місіями, культурними та місцевими контекстами».

Вільні доповіді

Шейла Пірес, секретарка Комісії з питань інформації, повідомила, що «у 18 вільних виступах на тему християнського втаємничення, які прозвучали після перерви, кілька доповідачів висловили потребу поставити в центр уваги стосунки, навернення у стосунках, як це вже було зроблено у виступах доповідачів від мовних груп». Зокрема, «дехто наголошував на необхідності зцілення стосунків, поранених скандалами в Церкві, починаючи зі сексуальних зловживань, підкреслюючи важливість довіри для зміцнення синодального шляху».

За словами Пірес, було також звернено увагу на те, що «у секуляризованому світі процес християнського втаємничення стає дедалі фундаментальнішим». «Щоб бути свідками Євангелія, треба ставати пророками, і процес формування у вірі повинен відбуватися з раннього віку, залучаючи всю громаду». Асамблея, «як також було підкреслено, повинна говорити про участь жінок у керівництві Церквою». Крім того, «була порушена тема прощення, пов'язана з Христовою любов'ю, і було ще раз підкреслено, що християнське втаємничення неможливе без спільноти». І «з цієї причини дехто закликав до більшого залучення в супровід новохрещених». І, знову ж таки, «прозвучало прохання використовувати в церковних документах, в тому числі і в документах Синоду, мову, яка є зрозумілою для всіх».