Синод єпископів у Ватикані: зростає якість слухання

У ватиканському прессцентрі відбувся черговий брифінг, присвячений перебігові другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Працю Синоду, який сьогодні вранці зібрав у залі Павла VI 351 учасника, «випередила молитва і момент зворушливого співчуття з болем людей на Близькому Сході, які страждають через війну». Про це повідомив Паоло Руффіні, Префект Дикастерії в справах комунікації та голова Комісії в справах інформації, під час брифінгу для журналістів, присвяченого перебігові другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, який відбувся у прес-центрі Святого Престолу в понеділок, 7 жовтня 2024 року. Він також зазначив, що відкриваючи засідання, кардинал Маріо Ґрек звернув увагу на те, що в асамблеї беруть участь 9 новопроголошених кардиналів.

Шейла Пірес, Секретарка Комісії в справах комунікації, серед іншого повідомила, що на вівторок заплановане обрання членів комісії, що готуватиме Кінцевий документ, а також представлення напрацювань мовних груп. Передбачено також вільні виступи учасників. Вона також нагадала, що в середу відбудуться перші два з чотирьох запланованих богословських форумів. Їхніми темами будуть: «Божий люд як суб’єкт місії» та «Роль і влада єпископа в синодальній Церкві».

Підтримка тих, хто в труднощах як форма обміну дарами

Серед запрошених учасників асамблеї в брифінгу взяв участь Вільнюський архиєпископ Ґінтарас Ґрушас, який також очолює Раду Єпископських Конференцій Європи. Він зауважив, що іноді синод сприймається як бюрократична інституція, яка займається в основному продукуванням документів. Сьогодні, за його словами, можна було побачити, наскільки він пов’язаний з актуальними подіями. Розповідаючи про те, як учасники переживають день молитви і посту в намірі миру, він зауважив, що на синоді близькість з тими, хто переживає страждання і труднощі, спричинені війною, як, наприклад, на Близькому Сході та в Україні, допомагає відчути, «що всі ми є однією сім'єю, яка молиться за мир і єдність». «Вести діалог – це наша місія», – додав ієрарх, наголосивши на необхідності зміцнення зв'язків між Церквами, особливо з тими, які переживають важкі часи. Митрополит Вільнюський зазначив, що війна в Україні показала, наскільки добре діє співпраця та обмін дарами між різними спільнотами Церкви, вказуючи на те, як вже понад два роки католики Європи виявляють солідарність з католиками України. Він також наголосив на важливості духовної підтримки.

Покликані будувати мости

Церква повинна будувати мости і сама бути мостом, саме тому необхідно звертати увагу на різні культури і релігії, плекати діалог і синодальність. Про це говорив індійський кардинал Освальд Ґрасіас, Архиєпископ Бомбея, член Звичайної Ради Секретаріату Синоду, а також Ради кардиналів, яку Папа Франциск створив на початку свого понтифікату, щоб допомагати йому в управлінні Церквою. Він підкреслив, що для того, щоб просуватися вперед у синодальності, не можна обійтися без міжкультурності. «Я впевнений, що справи будуть йтимуть ще краще», – сказав кардинал, розповівши про синодальний шлях Церкви в Азії. «Я також хочу відзначити велике братерство і велику любов до Церкви. Існує справжнє прагнення зробити щось, що оживить Церкву», – додав Архиєпископ Бомбея.

Взаємне слухання

На синоді зростає взаємне слухання, зауважила сестра Марія Тереза Баррон, голова Міжнародної спілки генеральних настоятельок, яка вважає, що здатність слухати один одного покращилася, що дозволяє краще розрізняти переконання інших. А вміння слухати також веде до зближення з виключеними, маргіналізованими. Вона підкреслила, що цього року слухання «має більш глибоку якість, є більше поваги до різних думок, ми не намагаємося відразу переконати співрозмовника у власній точці зору».