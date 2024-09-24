У Ватикані оголошено теми наступних Світових днів молоді

Після паломництва надії, звершеного в рамках приготування та переживання Святого Року 2025, відзначення Світових днів молоді зосередяться на свідченні та на відвазі, яка народжується із Ісусової пасхальної перемоги.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 24 вересня 2024 р., у Ватиканському пресцентрі відбулася пресконференція на тему: «Прямуючи до СДМ 2027 в Сеулі». З цієї нагоди було оголошено теми, які Папа Франциск обрав на відзначення 40-го та 41-го Світових днів молоді, останній з яких також матиме міжнародний вимір. Нагадаємо, що наприкінці СДМ2023 в Лісабоні було оголошено про те, що наступне міжнародне відзначенні відбудеться в столиці Південної Кореї у 2027 році.

Як відомо, окрім періодичних міжнародних зустрічей, які проводяться раз у три-чотири роки в різних частинах світу, Церква заохочує юнаків і дівчат до щорічного відзначення Світових днів молоді у своїх Церквах, і це відзначення відбувається у Неділю Христа Царя. Наступний такий день, 39-й з черги, припадає на 24 листопада й матиме тему: «Ті, що на Господа уповають, прямують вперед без утоми». Нещодавно було оприлюднене відповідне послання Папи Франциска.

Свідки Христової пасхальної перемоги

Теми наступних днів почерпнуті з Євангелії від Івана, з так званої «прощальної промови» Ісуса (пор. Ів 13-17), в якій Він готує учнів до переживання таємниці Його страстей і смерті в упевненості Його воскресіння. Ці дві теми зосереджуються на свідченні та відвазі, які походять від пасхальної перемоги Ісуса. «Та й ви свідчіть: ви бо зі мною» (пор. Ів 15,27) – такою є тема 40-го Світового дня молоді, що відзначатиметься у листопаді 2025 року. А тема 41-го Світового дня молоді, яка буде також темою міжнародної зустрічі в Сеулі в 2027 році: «Будьте відважними: я переміг світ» (пор. Ів 16,33).

Як зазначив під час пресконференції кардинал Кевін Фаррелл, Префект Дикастерії в справах мирян, сімʼї та захисту життя, обидві теми «зосереджені на свідченні та на відвазі, що народжується з Ісусової пасхальної перемоги». Очільник відомства Римської курії, що відповідальне за проведення СДМ, також повідомив, що під час Святої Меси в базиліці Святого Петра в неділю, 24 листопада 2024 року, португальська молодь передасть ровесникам із Кореї символи СДМ – дерев’яний хрест і копію ікони Пресвятої Богородиці Salus populi romani.