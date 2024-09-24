Ділитися надією: таким є заклик Дня суспільних комунікацій у Святому Році

У Ватикані оприлюднили тему наступного Всесвітнього дня суспільних комунікацій. У центрі його уваги – необхідність «роззброїти» комунікацію, очистити її від агресії, що бути здатними передавати іншим надію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Діліться з лагідністю надією, яка є у ваших серцях (пор. 1 Пт 3,15-16)» – такою є тема 59-го Всесвітнього дня суспільних комунікацій, який відзначатиметься 1 червня 2025 року.

У повідомленні, яке у вівторок, 24 вересня 2024 р., поширила пресслужба Святого Престолу, зазначається, що тема наступного Дня звертає увагу на той факт, що сьогодні комунікація надто часто є сповненою насильства, спрямованою на те, щоб завдати удару, а не закласти передумови для діалогу. «Тому необхідно роззброїти комунікацію, очистити її від агресії», – читаємо в комюніке, яке зауважує, що починаючи від телевізійних ток-шоу і до вербальних війн у соціальних мережах, переважаючою парадигмою є «парадигма конкуренції, протистояння і бажання домінувати».

Свідки надії ділом і словом

Тема натхнена словами з першого Послання святого Петра, у третій главі якого читаємо заохочення, звернене до громади: «Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає звіту про вашу надію, однак, із скромністю та острахом, маючи добру совість». «Для нас, християн, надія – це особа, і нею є Христос. І вона завжди пов'язана зі спільнотним проектом; коли ми говоримо про християнську надію, ми не можемо ігнорувати спільноту, яка живе посланням Ісуса настільки достовірно, що дозволяє розгледіти надію, яку несе, та спроможна також і сьогодні передавати ділами й словами Христову надію», – наголошується в комюніке.

Відзначення, започатковане Собором

Нагадаємо, що відзначення Всесвітнього дня суспільних комунікацій було започатковане Другим Ватиканським Собором. Він відзначається у неділю перед П’ятидесятницею, його тема оголошується 29 вересня, коли літургійно вшановується архангел Гавриїл, Небесний Покровитель телекомунікаційної галузі. З огляду на те, що цього року 29 вересня припадає на неділю, а також збігається із Всесвітнім днем мігранта і біженця та завершальним днем 46-ї Апостольської подорожі, це оголошення відбулося кілька днів швидше. Відповідне Папське послання оприлюднюється 24 січня, в день літургійного спомину святого Франциска Сальського, Небесного покровителя журналістів.