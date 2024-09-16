Ватикан: відбулося представлення другої сесії XVI Асамблеї Синоду єпископів

Майже той самий склад учасників, покаянне та екуменічне богослужіння, чотири богословські форуми, а також наради, щоб сформувати заключний документ. Такими будуть основні моменти заключної жовтневої синодальної сесії у Ватикані, яка підсумує трирічний синодальний процес.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Друга сесія асамблеї синоду про синодальність працюватиме у такому ж складі, як і минулого року. Серед 368 учасників з правом голосу передбачено лише 26 змін. Про це йшлося під час пресконференції у Ватикані з нагоди представлення другої сесії XVI Звичайної асамблеї Синоду єпископів на тему «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь, місія», яка відбуватиметься від 2 до 27 жовтня 2024 року. Під час представлення, яке 16 вересня 2024 р. відбулося у Ватиканському пресцентрі, виступили, зокрема, кардинал Маріо Грек, Генеральний секретар Генерального секретаріату Синоду, кардинал Жан-Клод Оллеріш, Архиєпископ Люксембурга та Головний доповідач XVI Звичайної Генеральної Асамблеї Синоду Єпископів, і спеціальні секретарі асамблеї о. Ріккардо Баттоккіо та о. Джакомо Коста.

Покаянне богослужіння й екуменічне моління

Асамблея буде випереджена дводенними реколекціями, які цього разу відбуватимуться у Ватикані. Як і минулого року, їх провадитимуть о. Тімоті Редкліфф, домініканець, та с. Іньяція Анджеліні, бенедиктинка, а також камедул о. Маттео Феррарі. На завершення реколекцій Святіший Отець очолить у базиліці Святого Петра покаянну молитву, під час якої відбудеться визнання різних катогорій гріхів, а Папа від імені християн проситиме пробачення за них у Бога та в людей. Як підкреслив кардинал Маріо Грек, у цій молитві йдеться не про визнання вірними чужих гріхів, а про «визнання власної участі – через вчинки чи недбалість – у тому, що стало причиною страждань невинних і беззахисних».

На 11 жовтня запланована екуменічна молитва. Вона відбудеться у Ватикані на площі Перших Мучеників, тобто на місці, де, за переказами, помер святий Петро. Поряд з Папою у ній візьмуть участь делегати з некатолицьких Церков і спільнот. До підготовки молитви будуть залучені брати зі Спільноти з Тезе. Перед самим закінченням синодальних дискусій, 21 жовтня, заплановано ще один день духовної віднови. Це буде підготовка до розпізнання проекту підсумкового документа Синоду.

Підсумок трирічного шляху

Як зазначив о. Джакомо Коста SJ, Спеціальний секретар Синодальної Асамблеї, метою обговорень є підбиття підсумків синодального процесу, який триває від жовтня 2021 року. Йдеться про те, щоб спочатку визначити теми, які повинні бути включені в підсумковий документ, а потім провести додаткові роздуми над ними. Уся робота буде розділена на п'ять модулів. Перші чотири будуть присвячені основним розділам робочого документа. Обговорення чергуватимуться між 36 робочими групами та пленарними засіданнями. Підсумковий синодальний документ буде відредагований під керівництвом Головного доповідача кардинала Жана-Клода Оллеріша.

Богословські форуми

Новим елементом другої синодальної асамблеї стануть чотири богословські форуми. Вони відбудуться 9 та 16 жовтня у розшатованих поблизу Ватикану приміщеннях єзуїтів та августиніанців. Вони будуть присвячені темам, пов'язаним з дискусіями Синоду: «Божий люд, суб'єкт місії», «Роль і влада єпископа в синодальній Церкві», «Взаємини між місцевою Церквою і Вселенською Церквою», «Здійснення першості і синод єпископів». Окрім запрошених богословів, форуми відкриті для всіх учасників Синоду, журналістів, акредитованих при пресслужбі Святого Престолу, а також для всіх зацікавлених осіб за умови завчасної реєстрації.