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ВАТИКАН

Кардинал Паролін говорив з російською омбудследі про дотримання прав полонених

Під час відеоконференції було наголошено на необхідності дотримання фундаментальних прав, санкціонованих відповідними конвенціями. Було розглянуто також деякі гуманітарні питання, зокрема, обмін полоненими.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Преслужба Святого Престолу повідомила про те, що в понеділок, 16 вересня 2024 р., кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, провів відеоконференцію з Татіяною Москальковою, Уповноваженою з прав людини в РФ.

У повідомленні зазначається, що «під час розмови кардинал Державний Секретар, окрім подяки російській Омбудследі за її роль у звільненні двох українських священиків, нагадав про необхідність захисту в контексті поточного конфлікту фундаментальних прав людини, закріплених у міжнародних конвенціях, а також обговорив низку гуманітарних питань. Зокрема, йшлося про допомогу українським військовополоненим в Російській Федерації та про взаємний обмін військовослужбовцями, утримуваними в Росії та Україні».

18 вересня 2024, 12:25
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