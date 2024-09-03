Папа Франциск висловив співчуття з приводу смерті матері кардинала Пароліна

У телеграмі Папа Франциск висловив свою духовну участь у скорботі, яку переживає родина Державного Секретаря Святого Престолу, запевнивши свою близькість «в цей особливий момент людського страждання».

Світлана Духович – Ватикан

Папа Франциск надіслав телеграму співчуття кардиналу Пʼєтро Пароліну, Державному Секретарю Святого Престолу, з приводу відходу до вічності його матері, яка померла 31 серпня 2024 року.

«Отримавши звістку про смерть любої матері, пані Ади, – читаємо в телеграмі Папи, – я духовно приєднуюся до скорботи, яка спіткала Вашу родину, запевняючи вас у своїй близькості в цю особливу хвилину людського страждання. Ввіряючи дорогу вам людину милосердю отця, подателя життя, підношу молитву до Господa, щоб прийняв її у вічну радість, а для всіх вас, хто оплакує її смерть, вимолюю розради у вірі у воскреслого Христа і від усього серця надсилаю своє батьківське благословення».

Похорон Ади Міотті Паролін, яка спочила в Бозі у віці 96 років, відбувся сьогодні вранці, у вівторок, 3 вересня, в парафіяльній церкві селища Ск'явон, що в провінції та дієцезії Віченца (північ Італії). «Дякую тобі, мамо. На твоїх колінах ми навчилися пізнавати Євангеліє», – сказав кардинал Паролін у своїй проповіді тремтячим від зворушення голосом. «Сьогодні в матері здійснилася та віра у воскресіння, яку плекаємо. Вона, яка зараз бачить нас тут, була б щаслива і вдячна за цю вашу численну участь», – додав він.