Ватикан: образ корейської Богородиці Миру у Ватиканських садах

Ще одна репродукція Богородичної святині з’явилася у Ватиканських садах. У день пам'яті святих корейських мучеників відбулася інавгурація мозаїки корейської «Богородиці миру». Подія, в якій взяли участь представники Римської курії та корейські єпископи, що прибули з візитом ad limina, завершилася молитвою Розарію в намірах Папи і за дар миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Як відомо, особливістю Ватиканських садів, серед іншого, є вимір Марійської набожності. В різних місцях цього зеленого простору за базилікою Святого Петра розміщені репродукції відомих Богородичних святинь, ікон і статуй, що відображають молитовні традиції різних народів. До цього розмаїття додалася мозаїка корейської «Богородиці миру», інавгурація якої відбулася ввечері, 20 вересня 2024 р., в день літургійного спомину корейських мучеників Андрія Кім Таегона, Павла Чон Хасана і сподвижників.

Молитовний захід очолили кардинал Фернандо Верґес Альсаґа, Президент Губернаторства Держави-Міста Ватикану, та кардинал Лазар Ю Хун-сік, Префект Дикастерії у справах духовенства. У ньому взяли участь представники корейського єпископату, які цими днями здійснюють з візит ad limina. Також були присутні близько 200 осіб, серед яких миряни, черниці та священники. Обряд благословення завершився проказуванням Розарію в наміреннях Святішого Отця, зокрема, випрошуючи в єдності з Папою дар миру. Ця Марійська композиція є дванадцятим таким твором у Ватиканських садах.

Послання надії та миру

Отримавши схвалення Папи Франциска, кардинал Ю Хун-сік у травні 2023 року замовив в корейської мисткині Шим Сунхва Катрін виготовлення для Ватиканських садів мозаїки «Богоматір Миру». На образі бачимо Діву, одягнену в ханбок, традиційне корейське вбрання, забарвлене в червоно-бірюзово-зелений колір, де червоний символізує материнство, а бірюзовий – мир. Богородиця, тримаючи в руках вервицю, топче змія, символ зла: вервиця символізує зброю молитви для перемоги над злом. На руках у Неї – Дитятко Ісус, Яке однією рукою благословляє, тримаючи в іншій земну кулю. Одяг, в який одягнене Немовля, є традиційним корейським одягом маленьких дітей. Тло – жовто-золоте, бо цей колір символізує славу і царственість Бога і світла. Авторка зобразила Діву Марію з Дитятком Ісусом на руках, виражаючи надію на те, що земля, затьмарена мороком війни, завдяки могутньому заступництву Цариці Миру відновить злагоду та мир і настане нова ера для всього людства.